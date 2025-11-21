Atac armat asupra unei școli catolice din Nigeria. 52 de copii luați cu forța

Un nou val de răpiri de elevi a avut loc în Nigeria, autoritățile și mass-media locală raportând că zeci de copii au fost luați cu forța dintr-o instituție școlară catolică din statul Niger.

Arise News a transmis vineri că 52 de elevi au fost răpiți de bărbați înarmați.

Autoritățile statului Niger au confirmat incidentul, dar au precizat că numărul exact al elevilor răpiți este încă în curs de verificare.

Răpirea elevilor se adaugă unei serii de atacuri armate din Nigeria, care au vizat în special școli și comunități din diferite state.

Luni, 25 de eleve au fost răpite de la un internat din statul Kebbi. Aceste incidente au atras atenția asupra problemelor de securitate din țară și au determinat președintele Bola Tinubu să amâne călătorii externe.

Potrivit agențiilor de știri, atacurile armate din Nigeria sunt parte a unei tendințe mai largi de răpiri și violență armată, care afectează frecvent elevii și comunitățile rurale.

În nord-estul țării, grupuri insurgente precum Boko Haram continuă să provoace deplasări forțate și tensiuni în rândul populației civile.

Guvernul statului Niger a transmis că este angajat în cooperarea cu agențiile de securitate pentru a găsi elevii și a-i aduce în siguranță acasă. Declarația oficială subliniază că „agențiile de securitate caută elevii” și că situația este monitorizată în permanență.

În plus, guvernul federal a intensificat eforturile de coordonare cu autoritățile locale pentru a preveni astfel de incidente și a crește protecția școlilor, în special a internatelor și a instituțiilor catolice, care au fost frecvent ținte ale răpitorilor.

Aceste răpiri au generat îngrijorare la nivel național și internațional.

Organizații pentru drepturile omului și comunități religioase au cerut autorităților să ia măsuri rapide pentru securizarea elevilor și prevenirea unor incidente similare în viitor.

Incidentul a readus în prim-plan discuțiile despre siguranța elevilor din Nigeria și despre necesitatea unei strategii coerente de protecție a școlilor împotriva atacurilor armate.

În același timp, comunitățile afectate continuă să ofere sprijin familiilor elevilor răpiți și să colaboreze cu autoritățile pentru a furniza informații care să ajute la găsirea copiilor.