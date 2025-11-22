Cel puțin 227 de elevi și profesori creștini, răpiți în Nigeria

Cel puțin 227 de elevi și profesori creștini au fost răpiți de la Școala Catolică St. Mary din Nigeria, potrivit Asociației Creștine din Nigeria.

Asociația Creștină din Nigeria (CAN) a anunțat vineri că niște bărbați înarmați au răpit cel puțin 227 de elevi și profesori de la o școală catolică din nord-vestul țării. Aceasta este cea mai recentă acțiune dintr-o serie de atacuri asupra școlilor din această săptămână, care a forțat guvernul să închidă 47 de instituții de învățământ.

Incidentul de vineri din statul Niger a fost cea mai mare răpire în masă de elevi de la cea din martie 2024 a peste 200 de elevi din nordul statului Kaduna.

Reverendul Bulus Dauwa Yohanna, președintele CAN din Niger, a declarat că a călătorit la școală. El a spus că unii elevi au reușit să scape, dar nu a oferit detalii.

„Din înregistrările noastre, 215 elevi și studenți, inclusiv 12 profesori, au fost răpiți de teroriști”, a declarat Yohanna într-un comunicat.

Anterior, poliția și oficialii administrației locale din statul Niger au confirmat răpirea de la școala St. Mary, dar nu au precizat numărul acestora.

Situația de securitate din Nigeria a fost supusă unei supravegheri intense de când președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat cu o acțiune militară „rapidă” dacă țara nu reușește să ia măsuri împotriva uciderii creștinilor.

În prima întâlnire la nivel înalt dintre SUA și Nigeria de la amenințarea lui Trump, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a scris pe X că s-a întâlnit joi cu consilierul pentru securitate națională al Nigeriei pentru a discuta despre persecuția creștinilor.

Guvernul nigerian susține că afirmațiile lui Trump conform cărora creștinii se confruntă cu persecuții în Nigeria sunt o denaturare.

Poliția a declarat că agențiile de securitate se aflau la locul atacului de vineri asupra școlii catolice, cercetând pădurile din apropiere pentru a încerca să-i salveze pe cei răpiți.

Dar Guvernul statului Niger susține că școala a ignorat instrucțiunea conform căreia școlile cu internat ar trebui închise din cauza informațiilor care indicau o probabilitate mare de atacuri.

Alte atacuri din această săptămână includ răpirea, luni, a 25 de eleve dintr-un internat din statul Kebbi și un atac asupra unei biserici din statul Kwara, în care un oficial al bisericii a declarat pentru Reuters că 38 de credincioși au fost răpiți de oameni înarmați.

Oficialul bisericii a declarat că oamenii înarmați au cerut o răscumpărare de aproximativ 69.000 de dolari per credincios.

Statele Kebbi, Kwara și Niger se învecinează unul cu celălalt.

Atacurile din această săptămână l-au determinat pe președintele nigerian Bola Tinubu să anuleze călătoriile în Africa de Sud și Angola, unde urma să participe la un summit G20 și la un summit Uniunea Africană-Uniunea Europeană.