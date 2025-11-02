Donald Trump anunță măsuri severe împotriva teroriștilor din Nigeria

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a emis o declarație prin intermediul platformei sale de socializare,Truth Social, referitoare la situația creștinilor din Nigeria și la posibilitatea unei intervenții militare a Statelor Unite.

Declarația a stârnit reacții în plan internațional și a atras atenția comunității diplomatice.

Pe contul său de Truth Social, Donald Trump a afirmat că, dacă guvernul nigerian va continua să permită uciderea creștinilor, Statele Unite ar putea opri imediat orice ajutor și asistență oferită Nigeriei.

În mesajul său, Trump a menționat posibilitatea unei intervenții militare directe împotriva grupărilor teroriste implicate în aceste atacuri.

Donald Trump afirmă:

„Dacă guvernul nigerian continuă să permită uciderea creștinilor, Statele Unite vor opri imediat tot ajutorul și asistența pentru Nigeria și este posibil să intervenim în această țară, acum defăimată, «cu armele în mână», pentru a elimina complet teroriștii islamici care comit aceste atrocități îngrozitoare. Instrucționez Departamentul nostru de Război să se pregătească pentru o posibilă acțiune. Dacă atacăm, va fi rapid, vicios și precis, la fel cum atacă tâlharii teroriști creștinii noștri prețuiți! AVERTISMENT: GUVERNUL NIGERIAN TREBUIE SĂ ACȚIONEZE RAPID!”

Declarația fostului președinte american a atras atenția analiștilor internaționali și a liderilor politici din Africa și din Statele Unite.

Experții în relații internaționale subliniază că astfel de afirmații pot afecta diplomația și relațiile bilaterale, având potențialul de a tensiona relațiile dintre SUA și Nigeria.

Reprezentanți ai organizațiilor pentru drepturile omului au transmis că monitorizează situația creștinilor din Nigeria și solicită guvernului nigerian să își întărească măsurile de protecție pentru minorități.

În același timp, comunitatea internațională a reacționat prin apeluri la calm și dialog între părți, fără a se recurge la amenințări militare.

Nigeria se confruntă de ani de zile cu atacuri violente asupra comunităților creștine, în special în nordul și centrul țării, unde grupări armate au fost implicate în răpiri și atacuri asupra populației civile.

Organizațiile internaționale, inclusiv ONU și Uniunea Africană, au documentat incidentele și au solicitat măsuri pentru prevenirea escaladării violenței.

Potrivit rapoartelor recente, violențele au provocat sute de decese și au forțat mii de oameni să își părăsească locuințele.

Autoritățile nigeriene au declarat că își intensifică eforturile de securitate, dar rămân provocări majore în controlul grupărilor armate și în protejarea populației civile.

Deocamdată, nu au fost comunicate reacții oficiale din partea guvernului actual al Statelor Unite cu privire la declarațiile lui Donald Trump.