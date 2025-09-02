Social În Grecia se fură mașini și din curte. Pățania unei familii de români







O familie de români a rămas fără mașină chiar din curtea locației din Grecia, unde erau cazați, semn ca hoții sunt din ce în ce mai curajoși. Aceștia au mers la poliției dar până acum nici urmă de mașină.

O mașină în valoare de câteva zeci de mii de euro a dispărut din curtea locației unde o familie de români era cazată. Descoperirea a fost făcută dimineața când familia s-a trezit. Ulterior au descoperit pe camerele de supraveghere din vecini cu hoții au sărit gardul. Cel mai probabil au luat cheile din casă și au dispărut cu mașina.

Prin prisma faptului ca suntem în spațiul Schengen, atât noi cât și bulgarii, nu mai controlează nimeni nimic la vamă. Drept urmare, mașina va fi cel mai probabil, greu de găsit.

Cel puțin așa opinează cei care au văzut postarea. “Sincer... Cu părere de rău nu cred că o mai găsiți. Este de mult trecută în Bulgaria... Eu am scris acum o lună că se fură mașini, tocmai pentru a se lua în calcul mai multe variante de protecție... Un prieten a pățit-o, noroc că nu dezactivase și al doilea gps... Poate totuși aveți noroc “, a scris cineva la postarea în cauză

Alții au fost și mai pesimiști. “Stați liniștiți că direct în Grecia le desfac sau le schimbă numerele că sunt multe mașini accidentate. Și nu îi controlează nimeni la serie de sașiu, doar când trec revizia tehnică dar până atunci au tot felul de scule. Și schimbă numerele de pe sașiu...”, a explicat altcineva.

“Acum 4 ani , în Sarti, pe la 2-3 au intrat în casa peste noi ne-au luat cheile, telefoane, laptopuri, portofele… apoi au ieșit și plecau și cu mașina dacă nu reușeam să ne opunem la timp… Ps: iar în casă peste noi au intrat cu ranga de fier… Ne-au bruscat… Proprietarul făcea ca toate alea să păstrăm liniștea să nu se audă și la ceilalți care au închiriat… iar poliția nu a făcut nimic! Doar ne au intervievat pe noi vreo 5 ore și cam atât..” a spus un alt român pățit