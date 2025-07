Social Furtul de mașini, chiar și cele electrice s-a întețit în Grecia. Care e veriga slabă







Furtul de mașini sau din mașini pare să fie la ordinea zilei, în acest sezon în Grecia. O familie de români era cât pe ce să rămână fără mașină după ce le-a fost furată.

Furtul de mașini înlesnit de tehnologie

O familie de români aflați în vacanță în Grecia a rămas fără mașina eletrică după ce le-a fost furată. Au avut însă noroc cu ajutorul primit pentru a-și recupera bunul. ”Da, mașină a fost parcată la 21:07 și la 21:14 a fost furată! Ne-am dat seama de dispariția ei la 21:35 când deja avea 45 km parcurși! Cum a zis cineva, norocul nostru a fost că băiatul care se ocupa de cazare știa zona foarte bine. Și le spunea polițiștilor unde se află mașină, mașina având GPS.

După 30' l-au oprit în trafic! Și da, este bulgar de 23 de ani care a zis că fost singur! Politia greacă nu crede asta. Și încă ceva, vedeți că acum chiar dacă dezactiveze keyless go, cu acel dispozitiv nu mai este nevoie de clonarea cheiii/ interceptarea ei și toate alea... Se duc langa mâine și gata! A fost descoperit dispozitivul la percheziții, acasă.

Și ce să credeți, chiar funcționează, a testat poliția! Specific că tot timpul cheia a fost la noi, dezactivat keyless go! Tot respectul pentru poliția greacă, au fost super ok, politicoși, nu cu aere, ifose sau orice altceva. Ne-au spus foarte clar, am avut noroc că am descoperit furtul la timp, dacă trecea în Bulgaria, gata era. De reținut a ars siguranță de SOS de sub volan! Așa că, aveți mare grijă unde o parcați!”, a specificat cel în cauză.

Se fură și din mașini, atenție la bani

De altfel alți români au precizat că și ei au rămas fără bunuri. ”Și noi am pățit săptămâna asta în Nikitti Sithonia la Lidl. Ne-a interceptat cartela și ne-a furat toți banii. Și poliția oricum nu face nimic. Deci grijă!”, a comentat un alt turist.