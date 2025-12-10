Continuă să crească valorile termice în Republica Moldova, cerul va fi înnorat

Creșterea valorilor termice va continua și astăzi în Republica Moldova, după cum au anunțat specialiștii meteo, maximele de miercuri vor ajunge la nivelul a 8 - 11 grade Celsius cu o minimă de 5 grade Celsius în timpul nopții. Dar, cerul ca continua să fie înnorat pe tot parcursul zilei, cu șanse de precipitații slabe în nord și în centru. Soarele își va face apariția după prânz, trecător, în sudul țării. Vântul va sulfa moderat în toate regiunile.

Sunt anunțate câte 8 grade Celsius la Bălți și la Chișinău, vor fi 9 grade Celsius la Briceni, Rîbnița și Ștefan-Vodă și 11 grade Celsius la Cahul. Mâine, maximele vor fi de 8 - 11 grade Celsius. Sunt anunțate poli în sud și cer senin în restul teritoriilor.

Azi, în România, valorile termice vor fi în continuare mai mari decât cele climatologic specifice datei. În regiunile extracarpatice va fi nebulozitate joasă în mare parte a intervalului şi local ceaţã asociatã pe alocuri, trecător cu ploi slabe sau burniţă, conform ANM.

În restul teritoriului înnorările vor fi temporare, iar noaptea, cu precădere în vest şi centru, pe alocuri se va forma ceaţă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări ziua în Carpaţii de Curbură. Temperaturile maxime se vor situa în general între 8 şi 16 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 şi 6 grade Celsius.

Miercuri, în București, dimineaţa şi noaptea va fi nebulozitatea joasã şi posibil ceaţă ce va fi asociată cu burniţă, iar în restul intervalului cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla slab până la moderat. Valorile termice vor fi mai mari decât cele climatologic specifice datei, astfel maxima va fi de 9 până la 10 grade, iar cea minimă de 2 - 3 grade Celsius, după cum au informat meteorologii.