Prognoza meteo, 8 decembrie. Vreme neobișnuit de blândă pentru o lună de iarnă

Vremea va fi mai caldă decât ar fi normal în aproape toate regiunile, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare și ploi slabe, izolate, în nord-vest și centru.

La începutul zilei, cantități reduse de ploaie pot apărea și în sud. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe creste și în sud-est. Maximele vor urca la 5–14 grade, iar minimele vor coborî la -3…5 grade. Dimineața și va fi ceață, pe alocuri însoțită de burniță.

În Capitală, cerul va rămâne mai mult acoperit. Vântul va avea intensitate slabă și moderată. Temperatura maximă va atinge 8–9 grade, iar minima va fi de 1–2 grade. Dimineața și noaptea se vor menține condițiile de ceață.

În a doua zi a săptămânii, vremea va continua să fie mai blândă decât ar fi normal pentru această perioadă, cu temperaturi peste media climatologică în toate regiunile. Cerul va fi dominant noros, iar ploile slabe își vor face apariția pe arii restrânse în nord-vest, nord și est. Izolat, asemenea fenomene se vor semnala și în centru și sud-est. În nordul Carpaților Orientali, condițiile vor fi favorabile pentru precipitații mixte, semn că iarna începe să-și facă simțită prezența la altitudini mari.

Vântul va sufla slab și moderat, dar pe crestele montane va avea temporar intensificări. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 15 grade, iar minimele între -1 și 6 grade. În zonele joase, ceața va persista dimineața și noaptea, reducând vizibilitatea.

A doua jumătate a lunii va păstra același caracter al vremii neobișnuit de calde. Intervalele 15–22 decembrie și 22–29 decembrie vor aduce temperaturi medii peste valorile climatologice în toate regiunile, semn că iarna întârzie să se instaleze. Ploile vor fi puține, pe arii mici, fără episoade importante de instabilitate.

În perioada 29 decembrie – 5 ianuarie 2026, vremea va continua să fie mai caldă decât în mod obișnuit. Precipitațiile se vor încadra în limite normale în majoritatea zonelor țării, cu o singură excepție: nord-vestul, unde cantitățile estimate vor fi ușor mai mici. Astfel, sfârșitul de an se anunță stabil, cu o iarnă blândă și fără fenomene extreme.