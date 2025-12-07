Prognoza meteo, 7 decembrie. Vreme mohorâtă în a doua zi de weekend. Ploile trecătoare apar izolat

Cerul va rămâne înnorat în vest, sud și est, unde se vor semnala local ploi slabe. În restul regiunilor, norii vor fi trecători, iar ploile vor apărea doar izolat. În zonele montane înalte, precipitațiile vor fi mixte, anunță ANM.

Vântul va fi slab și moderat, dar se va intensifica temporar în estul Munteniei și în Dobrogea, mai ales pe litoral, unde va atinge 50–55 km/h. Temperaturile maxime vor fi între 4 și 12 grade, iar cele minime între -2 și 6 grade. Dimineața, pe spații restrânse se va forma ceață, uneori cu burniță.

Cerul va fi predominant noros în București, cu posibile ploi slabe sau burniță trecătoare. Vântul va avea intensitate redusă, cel mult moderată. Temperatura maximă va ajunge la 7–8 grade, iar minima la 3–4 grade.

Începutul de săptămână aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în aproape toată țara. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe în nord-vest și centru, iar dimineața este posibil să plouă ușor și în sud. Vântul va fi în general slab și moderat, dar va avea intensificări pe crestele montane și în sud-est. Maximele vor urca la 5–14 grade, iar minimele vor coborî la -3…5 grade. Dimineața și noaptea va apărea ceață, uneori însoțită de burniță.

În Capitală, cerul va rămâne predominant noros, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 8–9 grade, iar minima va scădea la 1–2 grade. Dimineața și noaptea sunt posibile condiții de ceață.

Marți, temperaturile se mențin peste normalul climatologic. Norii vor domina cerul și se vor semnala ploi slabe în nord-vest, nord și est, iar izolat în centru și sud-est. În nordul Carpaților Orientali pot apărea precipitații mixte. Vântul va rămâne slab și moderat, cu unele intensificări pe creste. Maximele se vor situa între 7 și 15 grade, iar minimele între -1 și 6 grade. În zonele joase, ceața va fi prezentă dimineața și noaptea.

Intervalele 15–22 decembrie și 22–29 decembrie vor menține același tipar: temperaturi medii peste normal în toate regiunile și precipitații reduse.

În perioada 29 decembrie – 5 ianuarie 2026, vremea va rămâne mai caldă decât de obicei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal, exceptând nord-vestul, unde cantitățile vor fi ușor mai mici.