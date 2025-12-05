Vremea se răcește mult în primul weekend de iarnă. Va fi îngheț și apoi ploaie

Primul weekend al lunii decembrie aduce schimbări semnificative în întreaga țară. Vântul va sufla puternic, iar temperaturile vor scădea considerabil începând de sâmbătă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În mare parte a țării, temperaturile diurne vor fi apropiate de mediile climatologice normale pentru prima decadă a lunii decembrie, însă în unele zone vor fi mai ridicate. Noaptea, valorile termice vor fi mai mari decât în mod obișnuit. Cerul va fi temporar noros, cu înnorări persistente în sud și est. Vor fi ploi în sud, iar pe timpul nopții, izolat, și în vest, centru și est.

La altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali vor fi precipitații mixte. În sud-vest, cantitățile de apă vor ajunge izolat la 10–20 l/mp. Vântul va avea intensificări în sud și sud-est, cu rafale de 50–55 km/h, local și pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor situa între 4 și 12 grade, iar cele minime între -1 și 9 grade. Dimineața și noaptea, local în regiunile intracarpatice și izolat în rest, va fi ceață.

La București, cerul va fi închis, cu ploi slabe temporare. Vântul va sufla cu 45–55 km/h, apoi va slăbi. Temperatura maximă va fi de 6–7 grade, iar cea minimă de aproximativ 3 grade.

Vremea va fi închisă și duminică. Ploile slabe apar în sud și sud-estul țării, potrivit ANM. La munte vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud-est și pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 11 grade, iar cele minime între -2 și 6 grade. Local, mai ales noaptea, se va semnala ceață. În Capitală, cerul va fi închis, cu ploi slabe trecătoare și vânt slab sau moderat. Temperatura maximă va fi de 8–9 grade, iar cea minimă de 3–4 grade.

Între 8 și 15 decembrie, vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit, cu abateri termice mai mari în zonele montane. Precipitațiile vor fi rare în majoritatea regiunilor.

În intervalul 15–22 decembrie, temperaturile vor rămâne peste valorile normale, în special în zonele montane, iar cantitatea de precipitații va fi ușor sub media obișnuită pentru această perioadă.

În săptămâna 22–29 decembrie, regimul termic va fi ușor peste normal în toate regiunile, iar precipitațiile vor fi apropiate de media perioadei, sub formă de ploi slabe sau burniță izolate.