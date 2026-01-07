Vreme mohorâtă, cu ploi și temperaturi scăzute în Republica Moldova

Vreme tipică pentru această perioadă a anului, în Republica Moldova, azi, 7 ianuarie. Cerul va fi înnorat în toate zonele, pe tot parcursul zilei, valorile termice vor rămâne scăzute, cu maxime de 2 - 8 grade Celsius și o minimă în timpul nopții de -1 grad, conform specialiștilor meteo. Sunt anunțate ploi în centrul țării și în partea dde sud, vântul va sufla moderat, cu intesificări doar în nord.

Sunt anunțate câte 2 grade Celsius la Briceni, la Bălți și la Rîbnița, vor fi 3 grade la Chișinău, 4 grade la Cahul și 8 grade la Ștefan-Vodă. Mâine, temperaturile vor fi în scădere și vor ajunge la nivelul a -2 grade Celsius până la 3 grade. Va continua să plouă în sud, cerul va rămâne acoperit de nori.

În România, azi, temperaturile vor fi în scădere în majoritatea zonelor țării. Excepție vor face zonele din sud și din sud-estul țării, acolo unde se vor menține peste mediile specifice perioadei. În Banat, Crișana, Maramureș, precum și în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali va ninge, cantitățile de apă vor fi în general de 15…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă, mai consistent la munte (20…30 cm), au informat meteorologii.

Local vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la munte, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafale de 70…85 km/h, astfel că temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută, iar noaptea și în sud, centru și est, cu viteze mai mari în Oltenia și pe litoral (în general 50…60 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între -4 grade Celsius în nord-vest și 8 grade în extremitatea de sud-est, iar cele minime se vor situa între -8 și 7 grade. Pe areale restrânse, cu precădere la începutul intervalului, va fi ceață, conform ANM.