Capitala și România, sub ninsori abundente. Mai multe drumuri naționale, închise din cauza vremii

Pe final de săptămână, România este lovită de un ciclon mediteranean care aduce ninsori abundente și ger în mare parte din țară, potrivit ANM. La această oră, mai multe drumuri naționale din țară sunt închise, iar traficul se desfășoară în condiții de iarnă pe cele naționale.

Cu o zi în urmă, meteorologii au avertizat că un val de aer polar va afecta Capitala, unde temperaturile pot ajunge la -10 grade Celsius, iar vântul va sufla cu intensități de până la 70 km/h în sud și est și chiar 85 km/h la munte.

În urma fenomenului, joi, 8 ianuarie, mai multe drumuri județene și naționale au fost închise, autoritățile intervenind cu utilaje de deszăpezire și material antiderapant.

Meteorologii spun că activitatea ciclonică intensă, prezentă încă de la începutul anului la nivel european, a adus un episod de iarnă severă, cu ninsori, vânt puternic și temperaturi foarte scăzute. Ciclonii formați în zona Oceanului Atlantic au transportat mase de aer polar spre sudul Europei, care, în contact cu aerul mai cald din bazinul Mediteranei, au favorizat apariția ciclonilor mediteraneeni, ce au traversat și România, provocând precipitații semnificative și intensificări ale vântului.

Notabilă va fi răcirea accentuată a vremii în zilele de 8 și 9 ianuarie, când temperaturile maxime vor deveni negative în vest, centru și nord, iar în zonele montane și intracarpatice se va instala gerul, cu minime sub -10 grade Celsius.

Regimul termic se va menține sub mediile climatologice până la jumătatea lunii ianuarie, cu temperaturi maxime între -10 și -2 grade și minime ce pot coborî sub -16 grade Celsius între 12 și 15 ianuarie. Meteorologii estimează o posibilă încălzire treptată după data de 16 ianuarie.

În București, meteorologii avertizează că locuitorii trebuie să se pregătească pentru un episod de iarnă severă, cu viscol și temperaturi de până la -10 grade Celsius. Potrivit prognozelor, cea mai rece zi va fi luni, 12 ianuarie, cu minime de -10 grade și maxime de -7 grade, însoțite de ninsoare. Răcirea vremii începe însă din weekendul 11 ianuarie, cu temperaturi cuprinse între 2 grade ziua și -6 grade noaptea, iar de marți, 13 ianuarie, valorile vor rămâne negative, cu maxime de -4 grade și minime de -7 grade. Spre sfârșitul lunii se așteaptă o ușoară încălzire, cu maxime care vor reveni treptat la valori pozitive.

Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române anunță că traficul se desfășoară în condiții de iarnă, dar există restricții și drumuri închise, în special în județele Caraș-Severin, Timiș, Harghita și Sălaj, din cauza zăpezii și a blocării unor TIR-uri.

Prima ninsoare din București în 2026 a fost înregistrată joi dimineață, iar cerul va fi noros, cu precipitații slabe mixte care se vor degaja treptat pe parcursul nopții. Vântul va avea intensificări de 40–50 km/h, iar temperaturile se vor situa între 1 și 2 grade ziua și -5 grade noaptea. În zilele următoare, valorile termice vor rămâne sub mediile normale pentru această perioadă, iar gerul se va manifesta local în centru și nord, cu precipitații mixte, polei și ninsori izolate. Pe arii restrânse vor fi ceață și chiciură, iar vântul va continua să sufere intensificări, mai ales în Carpații Meridionali și Orientali, precum și în sud, est și centru.

Potrivit prognozelor, temperaturile vor rămâne sub mediile climatologice până la mijlocul lunii ianuarie, din cauza persistenței unei mase de aer polar-arctic care va afecta întreaga jumătate estică a Europei. Între 12 și 15 ianuarie, se estimează valori maxime între -10 și -2 grade și minime care pot scădea sub -16 grade Celsius.

„În perioada următoare vom avea parte de un episod autentic de iarnă, mai ales în privința regimului termic, demn de reputația lunii ianuarie (denumită tradițional în popor și luna lui gerar), contrar ultimilor 4…5 ani când luna ianuarie a fost blândă cu temperaturi primăvăratice, menționând aici anul 2023 când aceasta s-a situat pe locul 1 ca fiind cea mai caldă lună (cu o medie națională de +3.2 grade și o abatere de +5.1 grade față de media perioadei 1991-2020)”, conform ANM.