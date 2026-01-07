Risc crescut de inundații în mai multe județe din țară. Hidrologii au emis Cod portocaliu

Hidrologii au emis o avertizare de Cod portocaliu de inundații pentru județele Dolj și Mehedinți și Cod galben pentru Gorj, Vâlcea, Argeș, Teleorman, Olt, Dâmbovița, Prahova și Ilfov. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA), până joi seară, 8 ianuarie, sunt posibile inundații locale și creșteri de debite și niveluri în bazinele hidrografice Desnățui, Jiu, Olt, Vedea, Argeș și Ialomița, cu riscul depășirii cotelor de apărare.

Fenomenul este determinat de precipitațiile prognozate, cedarea apei din stratul de zăpadă și propagarea pe cursurile de apă. Hidrologii avertizează că în această perioadă pot apărea scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale.

Pentru intervalul 7 ianuarie, ora 11:00 – 8 ianuarie, ora 18:00, a fost emis Cod galben pe sectoarele afectate ale râurilor Desnățui, Jiu, Olt, Olteț, Teslui, Vedea, Argeș, Dâmbovița, Sabar, Ialomița, Prahova și Teleajen, în județele vizate.

Începând cu 7 ianuarie, ora 18:00, până pe 8 ianuarie, ora 12:00, pe râurile din bazinul amonte al Desnățui – Ac. Fântânele (județele Mehedinți și Dolj) intră în vigoare Codul portocaliu de inundații.

Hidrologii precizează că fenomenele periculoase se pot manifesta și pe afluenții de grad inferior ai râurilor principale, precum și pe cursurile de apă necadastrate din bazinele hidrografice vizate.

Până 2 ianuarie, valorile termice vor fi mai scăzute decât normalul climatologic în vest, nord, nord-est și în unele zone centrale. Sud-estul țării va înregistra temperaturi ușor peste mediile obișnuite, iar în restul regiunilor vremea se va menține aproape de normal. Precipitațiile vor fi mai consistente decât de obicei, cu intensitate mai mare în sud-vest.