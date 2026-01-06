Vremea Breaking news

Cod galben de inundații în șase județe. Fenomene sunt puse pe seama topirii zăpezii

Inundații. Sursă foto: Pixabay
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare hidrologică de tip Cod galben, valabilă până joi la prânz, pentru mai multe râuri din țară. În zonele vizate există risc de inundații, viituri rapide și depășiri ale cotelor de atenție.

Cod galben de inundații în șase județe. Fenomele sunt puse pe seama topirii zăpezii

Experții avertizează că, în bazinele hidrografice vizate, pot apărea scurgeri masive pe versanți și creșteri rapide ale debitelor pe cursurile de apă.

Aceste fenomene sunt asociate atât topirii stratului de zăpadă, cât și precipitațiilor abundente din ultimele zile. Locuitorilor din zonele afectate li se recomandă prudență sporită și respectarea indicațiilor transmise de autorități.

Zonele aflate sub atenționare

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 6 ianuarie, ora 12:00 – 8 ianuarie, ora 12:00, sunt așteptate viituri rapide și creșteri ale debitelor și nivelurilor pe mai multe râuri, după cum urmează:

  • Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele (Mehedinţi și Dolj),
  • Jiu – afluenţii sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluenţă cu Gilort,
  • Gilort – bazin superior și afluenți ai bazinului mijlociu și inferior (Gorj),
  • Motru – bazin superior și afluenți ai bazinului mijlociu și inferior (Gorj și Mehedinţi),
  • Jiu – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru – amonte S.H. Podari (Mehedinţi și Dolj),
  • Olt – afluenţii sectorului aval confluenţă cu râul Lotru – amonte confluenţă cu Olteţ (Vâlcea, Argeş și Olt),
  • Olteţ – bazin superior și afluenți din bazinul mijlociu și inferior (Gorj, Vâlcea, Olt și Dolj),
  • Teslui (Dolj și Olt).
Harta cod galben inundații

Harta cod galben inundații. Sursă foto: hidro.ro

Avertismentul ANM

Meteorologii atrag atenția că efectele prognozate nu se limitează doar la râurile marcate pe hartă, ci pot apărea și pe cursuri mici de apă sau pe cele necadastrate din zonele vizate.

„Fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.”

Notificarea a fost transmisă către instituțiile responsabile de gestionarea situațiilor de urgență și a resurselor de apă: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională „Apele Române”, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, S.C. Hidroelectrica S.A., precum și administrațiile bazinale Crișuri, Mureș, Banat, Jiu și Olt.

