Ministerul Mediului caută un nou director pentru Apele Române. Interviurile vor fi publice

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat demararea unui proces transparent de selecție pentru postul de director general al Administrației Naționale Apele Române, măsură prezentată ca un pas spre profesionalizarea și depolitizarea conducerii instituției.

Instituția subliniază că noua procedură marchează o ruptură față de vechiul mod de numire a conducerii ANAR, structură esențială pentru administrarea resurselor de apă. De această dată, selectarea viitorului director va avea loc printr-un proces public, construit astfel încât să privilegieze competența și integritatea, după „o perioadă îndelungată în care conducerea instituției a fost stabilită prin numiri eminente politice, în care criteriile profesionale și de integritate au fost secundare susținerii din partea politicienilor”.

Selecția va fi derulată cu transparență maximă: interviurile vor fi înregistrate și publicate.

Evaluarea candidaților va fi făcută de o comisie formată din experți cu reputație internațională în domeniul apelor, oameni cu experiență solidă în politici publice, infrastructură hidrotehnică, managementul riscului la inundații și adaptare la schimbările climatice. Ideea este ca selecția să fie bazată pe expertiză reală și pe capacitatea de a înțelege provocările actuale și viitoare ale sistemului de gospodărire a apelor.

Pentru înscriere, dosarul trebuie să cuprindă copia actului de identitate, documente care să dovedească experiența profesională (inclusiv activitatea academică, dacă există), cazier judiciar care să ateste lipsa condamnărilor pentru fapte de corupție sau trafic de influență, precum și o scrisoare de intenție de maximum 500 de cuvinte, în care să fie prezentată viziunea managerială și 3–5 direcții de reformă pe termen scurt, mediu și lung.

Documentele pot fi trimise până la 12 ianuarie 2026, la adresa cabinet.ministru@mmediu.ro, iar în situația în care anumite acte nu sunt disponibile la timp, poate fi transmisă dovada solicitării lor. Interviurile sunt programate să aibă loc între 14 și 16 ianuarie 2026.

Procedura de selecție pentru noul director al Administrației Naționale „Apele Române” apare în urma demisiei lui Florin Ghiță, depusă pe 10 decembrie. Conducerea instituției este, pentru moment, asigurată de Sorin Rândașu, reprezentant al Departamentului pentru Situații de Urgență.

Demisia fostului director a venit pe fondul crizei apei din Prahova, începută pe 28 noiembrie, când 12 localități au rămas fără apă potabilă, situație care s-a extins ulterior și în județul Dâmbovița, afectând peste 100.000 de oameni.

Turbiditatea extrem de crescută a apei din Barajul Paltinu, cauzată de ploile abundente care au antrenat nisip și nămol, a făcut imposibilă distribuția apei potabile prin rețele. Populația a primit apă îmbuteliată din rezervele statului, iar la robinete a fost furnizată doar apă destinată igienei, până la stabilizarea situației.