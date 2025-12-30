Politica

Diana Buzoianu ia măsuri drastice: 71 de sancțiuni și amenzi de peste 1,74 milioane lei pe balastiere

Comentează știrea
Diana Buzoianu ia măsuri drastice: 71 de sancțiuni și amenzi de peste 1,74 milioane lei pe balastiereMinistrul Mediului, Diana Buzoianu. Sursa foto: Captură video Facebook
Din cuprinsul articolului

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a prezentat marți rezultatele verificărilor efectuate pe balastiere în patru județe – Dolj, Vâlcea, Olt și Argeș – în perioada 1 septembrie – 12 decembrie.

Diana Buzoianu anunță măsuri drastice

Acțiunile, desfășurate împreună cu Garda Națională de Mediu, au dus la aplicarea a 71 de sancțiuni, suspendarea activității pentru exploatări ilegale și amenzi în valoare totală de peste 1,74 milioane lei.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a subliniat gravitatea situației. „În spatele acestor cifre sunt povești dramatice. Sunt zone în care exploatările ilegale au dus la pierderi de vieți omenești, comunități rămase fără acces la apă sau mult mai vulnerabile în fața inundațiilor, infrastructură distrusă.

Impactul nu este doar asupra mediului, ci asupra vieții de zi cu zi a oamenilor. Nu putem tolera astfel de practici. Exploatarea resurselor naturale trebuie să se facă legal, responsabil și cu respect față de comunități și ecosisteme.”

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 decembrie 2025. Revelion!
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 decembrie 2025. Revelion!
Cum să păstrați brazii de Crăciun în ghiveci până la sărbătorile viitoare
Cum să păstrați brazii de Crăciun în ghiveci până la sărbătorile viitoare

În Argeș, între 3 și 12 decembrie, au fost efectuate 22 de controale, în urma cărora s-au aplicat 16 sancțiuni: 9 amenzi în valoare totală de 270.000 lei, 3 avertismente și 4 măsuri complementare, printre care 2 suspendări de activitate și 2 ordine de desființare a lucrărilor ilegale. De asemenea, a fost formulată o sesizare penală.

Amendă

Amendă

Controale de amploare

În Dolj, controalele realizate între 17 și 21 noiembrie au dus la aplicarea a 6 sancțiuni, din care 5 amenzi însumând 380.000 lei și un avertisment pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor și nerespectarea autorizațiilor.

În județul Vâlcea, verificările dintre 21 octombrie și 5 noiembrie au rezultat în 31 de sancțiuni: 20 amenzi de 662.500 lei, 9 avertismente, o suspendare a activității și o măsură de desființare a lucrărilor neautorizate.

Oltul a fost controlat între 1 și 5 septembrie, cu 18 sancțiuni aplicate: 12 amenzi în valoare totală de 427.500 lei, 4 avertismente, o suspendare și 2 măsuri de desființare a lucrărilor.

Ce nereguli au fost găsite

Ministerul Mediului a precizat că principalele nereguli constatate includ lipsa actelor de reglementare, exploatarea agregatelor minerale în afara perimetrelor autorizate, gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, lipsa sistemelor de epurare a apelor uzate și neprotejarea solului și a biodiversității.

„Presiunea economică generată de lucrările de infrastructură nu poate justifica încălcarea legislației de mediu. Acțiunile de control vor continua, iar instituțiile statului vor folosi toate instrumentele legale disponibile pentru a stopa exploatările ilegale și pentru a proteja mediul și siguranța cetățenilor”, se mai arată în comunicat.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:12 - Arabia Saudită ridică nivelul de alertă. Forțele Emiratelor, somate să plece din Yemen. Tensiunile, impact major pe p...
21:04 - Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Denis Alibec. Ce urmează pentru atacantul de la FCSB
20:55 - Situație dificilă înainte de alegerile din Ungaria. Ratingul Budapestei, retrogradat de Moody’s pe fondul tensiunilor...
20:47 - Zece oameni au fost răniți, după ce un autobuz a intrat într-un imobil din Stockholm. Un pasager se află în stare gravă
20:35 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 decembrie 2025. Revelion!
20:26 - Cum a reușit Andreea Bălan să aibă intimitate în propria casă. Sute de metri pătrați au salvat-o

HAI România!

Biografiile lui Nicolae Ceaușescu. Evenimentul istoric cu Alex Mihai Stoenescu
Biografiile lui Nicolae Ceaușescu. Evenimentul istoric cu Alex Mihai Stoenescu
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste

Proiecte speciale