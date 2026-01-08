Prognoza meteo, 8 ianuarie. Ger și viscol în nord, centru și vest, precipitații mixte în sud și est

Prognoza emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) arată că, pe 8 ianuarie, vremea se va răci, mai semnificativ noaptea când în vest, nord și centru va fi ger. Cerul va fi mai mult noros, cu ninsoare la munte și în regiunile Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, precum și în nordul și centrul Moldovei. În Muntenia, sudul Moldovei și izolat în Oltenia vor fi precipitații mixte, iar în Dobrogea, mai ales ploi.

Se va depune strat de zăpadă de 3–10 cm în jumătatea nordică a țării și la munte. Pe alocuri va fi polei, mai frecvent în estul teritoriului. Vântul va avea intensificări în majoritatea zonelor, cu viteze mai mari în sud-vest și sud-est (50–70 km/h), precum și la munte, în special pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor depăși 80–90 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea. În nordul Moldovei, în prima parte a zilei, vor fi perioade cu viscol.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -7 și -5 grade în Banat și Crișana și între 8 și 10 grade în Dobrogea. Temperaturile minime vor oscila între -15 grade în vest și -2 grade pe litoral. Izolat va fi ceață și chiciură.

În Capitală, vremea se va răci, apropiindu-se de valorile normale pentru această dată. Cerul va fi noros, cu precipitații slabe mixte, ploaie, lapoviță și ninsoare, în primele ore, apoi se va degaja treptat pe parcursul nopții. Vântul va avea intensificări, în special ziua, cu viteze de 40–50 km/h. Temperatura maximă va fi de 1–2 grade, iar cea minimă în jur de -5 grade.

Vineri, valorile termice diurne vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în nord, centru și vest, și apropiate de acestea în restul țării. Temperaturile nocturne vor fi în creștere față de ziua precedentă, însă se va menține ger local în centru și nord.

În prima parte a zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în nord și centru, iar izolat, în zona Carpaților Orientali, va mai fulgui. După-amiaza, înnorările se vor extinde, cu precipitații mixte în sud-vest și sud, unde izolat se va depune polei și ninsori în restul țării.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales în Carpații Meridionali și Orientali și pe alocuri în sud, est și centru. Temperaturile maxime vor fi între -6 și 3 grade, iar cele minime între -14 grade în nordul Moldovei și 2 grade pe litoral. Pe arii restrânse vor fi ceață și chiciură.

În București, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare noaptea, când probabilitatea pentru precipitații slabe mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) va fi ridicată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 2 grade, iar cea minimă între -4 și -1 grad.