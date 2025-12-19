Când vine adevărata iarnă. Prognoza până pe 19 ianuarie

Meteorologii anunță o perioadă de trei săptămâni în care temperaturile se vor menține sub valorile normale pentru această perioadă a anului, intervalul vizat începând din 29 decembrie și extinzându-se la nivelul întregii țări. Totodată, din 5 ianuarie, prognoza indică apariția unor cantități însemnate de precipitații, timp de aproximativ două săptămâni, în special în regiunile extracarpatice.

În perioada imediat următoare, valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele specifice săptămânii în curs pe întreg teritoriul României. Sunt posibile temperaturi ușor mai ridicate în zonele vestice, în timp ce în regiunile nord-estice se pot înregistra valori ceva mai scăzute față de media obișnuită a perioadei.

Din punct de vedere al precipitațiilor, regimul pluviometric va fi excedentar în sud și sud-est, în timp ce în nord-vest se va menține deficitar. În celelalte regiuni, cantitățile de apă vor fi, în general, apropiate de normalul climatologic.

Pentru acest interval, meteorologii prognozează temperaturi medii mai scăzute decât cele normale la nivelul întregii țări, cu un accent mai pronunțat în regiunile extracarpatice. Răcirea va fi resimțită pe arii extinse, marcând începutul perioadei cu valori termice sub media multianuală.

În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile estimate vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a teritoriului național.

În cea de-a doua săptămână analizată, temperatura medie a aerului va avea valori ușor sub cele obișnuite pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor. Tendința de răcire se va menține, deși abaterile negative față de normal nu vor fi foarte accentuate.

Regimul pluviometric va deveni ușor excedentar în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul țării cantitățile de precipitații se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru acest interval.

În ultima săptămână inclusă în prognoză, mediile valorilor termice vor rămâne ușor sub cele specifice perioadei, pe întreg teritoriul României. Astfel, vremea mai rece decât normalul va continua și la jumătatea lunii ianuarie.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi ușor peste normal în regiunile extracarpatice, în timp ce în celelalte zone ale țării se vor menține la valori apropiate de media climatologică.