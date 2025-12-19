Vremea

Frig și cer înnorat în jumătate din Republica Moldova, soare și temperaturi ridicate în restul teritoriilor

Frig și cer înnorat în jumătate din Republica Moldova, soare și temperaturi ridicate în restul teritoriilorsursa: Facebook
Vreme cu caracteristici opuse, azi, în Republica Moldova, un amestec de temperaturi scăzute și cer înnorat, cu valori termice ridicate, peste media acestei perioade și soare. Maximele de vineri se vor încadra între valorile de 3 și 10 grade Celsius, după cum au informat meteorologii, cu o minimă de până la -1 grad Celsius în timpul nopții.

Vreme cu diferențe mari de temperatură în Republica Moldova

Va fi cer înnorat pe tot parcursul zilei în nord și vreme frumoasă în sud și în centrul țării. Sunt anunțate câte 3 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 4 grade la Bălți, 7 grade grade Celsius la Chișinău, 9 grade la Ștefan-Vodă și 10 grade la Cahul. Vântul va sufla moderat. Mâine, Maximele vor fi de 3 - 5 grade Celsius, cerul acoperit de nori, va fi senin în centru și sud-est.

Cum va fi în România, vineri, 19 decembrie

Azi, în România, temepraturile se vor menține peste mediile multianuale specifice acestei perioade, conform celor de la ANM. Cerul va fi temporar noros. Mai ales dimineața și noaptea, local, va fi ceață, posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 16 grade Celsius, iar cele minime între -4 și 6 grade Celsius.

Prognoza meteo

Prognoza meteo. Sursă foto: Pixabay

Totodată, în București, cerul va fi temporar noros și mai ales dimineața și noaptea va fi ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 9…10 grade, iar cea minimă de -1…1 grad Celsius, au mai informat specialiștii meteo.

Cer înnorat sâmbătă

Mâine, în sudul, estul și centrul țării, cu precădere în zonele joase de relief, nebulozitatea și local ceața vor fi persistente, condiții în care valorile termice diurne vor fi apropiate de normele perioadei. În restul teritoriului, cerul va fi temporar noros, ceața se va semnala pe alocuri dimineața și în a doua parte a nopții, iar regimul termic va fi peste cel climatologic specific datei.

Izolat vor fi precipitații slabe, mai ales burniță și ploaie. Vântul va sufla slab și moderat, pe arii restrânse cu ușoare intensificări în sudul Banatului și trecător pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 1 și 11 grade Celsius.

