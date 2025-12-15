Primii brazi naturali pentru sărbători au ajuns în vânzare la Chișinău. Prețuri de la 700 până la 3.500 de lei

Republica Moldova. Primii brazi naturali de Crăciun au apărut deja în vânzare la Chișinău. Prețurile variază în funcție de înălțime, specie și proveniență, de la aproximativ 700 de lei pentru un brad mic de un metru, până la 3.500 de lei pentru un pom de trei metri.

Comercianții spun că, dacă brazii sunt îngrijiți corespunzător, își păstrează aspectul proaspăt între două și patru săptămâni. Cei mai căutați sunt brazii de înălțime medie, între 1,2 și 1,5 metri, cu prețuri cuprinse între 1.000 și 1.500 de lei.

Tot mai mulți cumpărători optează pentru brazi în ghiveci, care pot fi replantați după sărbători. Cei mici costă câteva sute de lei, iar exemplarele mai mari pot depăși 2.000 de lei. De exemplu, un brad de 85 cm costă 800 de lei, unul de un metru și jumătate – 2.000 de lei, iar un brad de 1,8 metri poate ajunge la 2.500 de lei.

Brazii mici de 40-50 cm se vând până la 500 de lei, iar cei în ghiveci de peste doi sau trei metri pot depăși 3.500 de lei, în funcție de specie și înălțime. Crenguțele de brad, utilizate pentru compoziții festive, sunt disponibile la aproximativ 50 de lei.

Brazii se găsesc și la cele 24 de întreprinderi ale Agenției Moldsilva, unde sunt disponibili 37.789 de molizi, pini și brazi. Aceștia trebuie comandați în prealabil, iar pomii nevânduți sunt replantați în fondul forestier sau în spațiile publice.

Prețurile variază între 90 și 2.070 de lei. Pentru sezonul 2024–2025, Moldsilva pune la dispoziție 37.789 de pomi, cu aproximativ opt mii mai puțini decât anul trecut. Majoritatea pomilor sunt molizi (30.250), urmați de pini (7.519) și brazi (20). Oferta include și verticele – 45.470 de bucăți.

O mare parte dintre brazii de Crăciun sunt importați din Danemarca sau Olanda. Cele mai căutate specii sunt bradul Nordmann și bradul Fraser, apreciate pentru coroana densă și rezistentă. Totodată, există și brazi crescuți în Moldova.

Cei care își doresc miros autentic de brad în casă pot comanda pomi de Crăciun din pepinierele întreprinderilor silvice subordonate Moldsilva, începând cu 1 decembrie. Oferta este limitată și disponibilă exclusiv pe bază de precomandă, iar instituția atrage atenția asupra sancțiunilor pentru tăierile ilegale din păduri și spațiile verzi.

Conform catalogului de prețuri Moldsilva, un molid cu înălțimea de până la doi metri costă între 90 și 360 de lei, în timp ce exemplarele de până la patru metri sunt vândute între 198 și 1.451 de lei.