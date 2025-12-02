Brazi doar cu precomandă. Moldsilva scoate la vânzare aproape 38.000 de pomi de Crăciun, mai puțini decât anul trecut

Republica Moldova. În pragul sărbătorilor de iarnă, cei care își doresc miros autentic de brad în case pot comanda, începând cu 1 decembrie, pomi de Crăciun crescuți în pepinierele întreprinderilor silvice subordonate Agenției „Moldsilva”. Oferta din acest an este limitată și disponibilă exclusiv pe bază de precomandă, iar instituția avertizează, totodată, asupra sancțiunilor pentru tăierile ilegale din păduri și spațiile verzi.

Pentru sezonul 2024–2025, Moldsilva pune la dispoziția cumpărătorilor 37.789 de pomi de Crăciun, cu aproximativ opt mii mai puțini decât anul trecut. Aceștia includ pini, molizi și brazi crescuți în pepiniere silvice, iar întregul proces de comercializare se desfășoară doar prin precomandă, atât pentru agenți economici, cât și pentru persoane fizice.

Potrivit instituției, cea mai mare parte a acestor pomi decorativi o reprezintă molidul 30.250 de exemplare, 7.519 sunt pini, iar 20 sunt brazi. Pentru preferințele cetățenilor există și oferta de verticele 45.470 de bucăți.

Conform catalogului de prețuri, un molid cu înălțimea de până la doi metri costă între 90 și 360 de lei, în timp ce exemplarele de până la patru metri sunt vândute cu prețuri cuprinse între 198 și 1.451 de lei.

Pentru molizii cu înălțimea de peste șase metri, prețurile variază între 300 și 2.070 de lei, în funcție de dimensiuni și de costurile de întreținere.

Cei care preferă doar decorarea locuinței pot opta pentru verticele (pini și molizi), disponibile la prețuri între 8 și 50 de lei.

Unele întreprinderi silvice propun și pomi cu balot, care pot fi replantați după sărbători. În acest caz, cumpărătorii achită suplimentar prețul balotului, situat între 250 și 492 de lei. Moldsilva precizează că toți pomii rămân în pepiniere până la finalizarea precomenzilor. Dacă cererea este mai mică decât oferta, aceștia vor continua să fie îngrijiți și replantați ulterior în fondul forestier sau în spațiile publice.

În 2023, Agenția Moldsilva a scos la vânzare circa 46.000 de pomi de Crăciun, semnificativ mai mulți decât în acest an.

Agenția Moldsilva reamintește că tăierea ilegală a brazilor și a altor specii rășinoase, fie din păduri, fie din spațiile verzi ale localităților, este strict interzisă și pedepsită prin lege.

Persoanele fizice riscă amenzi de până la 1.500 de lei sau 40–60 de ore de muncă în folosul comunității. Pentru persoanele juridice, sancțiunile sunt de zece ori mai mari, ajungând până la 15.000 de lei.

Instituția îndeamnă cetățenii să procure pomi doar din surse autorizate, pentru a proteja fondul forestier și pentru a evita sancțiunile prevăzute de legislație.