Reguli obligatorii pentru românii care sacrifică porcul în gospodărie. Riscurile sunt mari

În pragul sărbătorilor de iarnă, Institutul Național de Sănătate Publică avertizează asupra pericolelor asociate consumului de carne de porc sau de vânat netestată ori insuficient preparată termic. Specialiștii atrag atenția că, în această perioadă, riscul de trichineloză crește semnificativ, în contextul în care sacrificarea porcilor în gospodării este o practică tradițională răspândită în România. Recomandările vizează testarea trichineloscopică a cărnii, gătirea completă la temperaturi sigure și respectarea regulilor stricte de igienă, mai ales în condițiile în care numărul cazurilor de trichineloză raportate în 2024 aproape s-a dublat față de anul anterior. Boala are o rată de mortalitate de aproximativ 5%, chiar și atunci când este administrat tratament.

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) atrage atenția că, în luna decembrie, odată cu sacrificarea tradițională a porcilor în gospodării, crește pericolul pentru sănătate în cazul consumului de carne netestată sau insuficient preparată termic. Specialiștii subliniază că testarea trichineloscopică a cărnii înainte de consum este esențială pentru prevenirea trichinelozei, o boală parazitară cu potențial sever.

Costul testării se situează, de regulă, între 30 și 100 de lei plus TVA, în funcție de laborator și de procedura utilizată. INSP explică faptul că trichineloza se transmite la om prin consumul de carne crudă sau gătită insuficient, provenită de la animale infectate cu parazitul Trichinella. Cele mai frecvente surse sunt porcii crescuți în gospodării, dar și carnea de vânat, în special cea de mistreț, care nu a fost verificată sanitar-veterinar.

Riscul este considerabil mai mare în cazul porcilor sacrificați în gospodărie, deoarece aceștia nu sunt supuși controalelor veterinare obligatorii aplicate animalelor destinate comercializării. Fără testare, consumatorii nu au nicio certitudine că produsul este sigur pentru consum. Datele oficiale indică faptul că, în anul 2024, în România au fost confirmate 57 de cazuri de trichineloză, aproape de două ori mai multe decât în anul precedent.

Un alt aspect important este că carnea obținută prin sacrificarea tradițională a porcilor este destinată exclusiv consumului propriu, familial, și nu poate fi comercializată.

Prevenirea îmbolnăvirii presupune respectarea unor măsuri clare, care încep cu examinarea trichineloscopică a cărnii și continuă cu procesarea și prepararea termică adecvată. Specialiștii precizează că larvele de Trichinella sunt distruse doar prin gătirea cărnii la temperaturi mai mari de 77 de grade Celsius. Procedeele tradiționale precum afumarea, uscarea sau sărarea nu elimină parazitul.

La fel de importante sunt măsurile de igienă: curățarea temeinică a mașinilor de tocat carne și a tuturor ustensilelor utilizate, precum și spălarea mâinilor cu apă caldă și săpun înainte și după manipularea cărnii crude. Aceste gesturi simple reduc semnificativ riscul de contaminare.

În ceea ce privește evoluția bolii, formele ușoare de trichineloză au, în general, un prognostic favorabil dacă sunt tratate corect, simptomele dispărând în interval de două până la șase luni. În schimb, în cazurile severe, chiar și cu tratament, rata mortalității poate ajunge la aproximativ 5%, avertizează specialiștii în sănătate publică.

Pentru limitarea riscurilor, autoritățile recomandă achiziționarea animalelor doar din unități avizate sanitar-veterinar și cumpărarea cărnii și a preparatelor din carne exclusiv din spații comerciale autorizate.

În cazul porcilor sacrificați în gospodărie, este obligatorie trimiterea probelor de carne către centrele autorizate ale autorităților sanitar-veterinare pentru examinare microscopică, iar consumul este permis doar după obținerea unui rezultat negativ. Aceeași recomandare se aplică și în cazul cărnii de vânat.

Totodată, se insistă asupra evitării consumului de carne insuficient gătită, curățării riguroase a ustensilelor care intră în contact cu carnea crudă și spălării temeinice a mâinilor. Alte măsuri preventive includ hrănirea animalelor doar cu resturi prelucrate termic și combaterea rozătoarelor din gospodării, acestea fiind un rezervor important de infecție.

Parazitul Trichinella este larg răspândit atât în rândul animalelor domestice, cât și al celor sălbatice. Porcii și șobolanii sunt considerate principalele gazde, dar parazitul poate fi întâlnit și la cai, câini, pisici, precum și la mistreți, urși, vulpi sau lupi. La nivel mondial, trichineloza este prezentă atât în zonele arctice, cât și în regiunile tropicale.

Diagnosticul se bazează pe mai mulți factori, inclusiv istoricul alimentar al pacientului, simptomele apărute după consumul de carne suspectă, analizele de sânge pentru detectarea anticorpilor, examinarea microscopică a biopsiilor musculare și analiza trichineloscopică a cărnii consumate.

În primele săptămâni de la infectare, simptomele pot fi ușoare și nespecifice. Ulterior, pot apărea edeme faciale, dureri musculare intense și tulburări de coordonare. În formele grave, complicații precum encefalita și miocardita pot deveni amenințătoare de viață.

Din acest motiv, autoritățile recomandă prezentarea de urgență la medic sau la spital dacă, după consumul de carne de porc sau de vânat insuficient preparată termic, apar concomitent simptome precum febră, dureri musculare, diaree, edem facial sau hemoragii oculare.