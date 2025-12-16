Cum se prepară caltaboșii moldovenești. Rețeta este total diferită

Caltaboșii moldovenești nu lipsesc de pe mesele din preajma sărbătorilor de iarnă. Spre deosebire de alte rețete similare, aceștia nu sunt făcuți din măruntaie, ci dintr-o combinație de ingrediente mai puțin cunoscute publicului larg, care le conferă savoarea și autenticitatea specifică bucătăriei din această zonă.

Caltaboșul este un preparat tradițional românesc, asociat în special cu sărbătorile de iarnă și cu tăierea porcului. De obicei este obținut din măruntaiele fierte și tocate ale porcului, iar după umplerea mațului se dă la afumat. Rețeta variază însă de la o regiune la alta: în unele zone se adaugă orez, în altele, bucățele de slănină. În fond, fiecare familie are propria metodă de preparare, păstrând astfel diversitatea acestui preparat sută la sută românesc.

Ingrediente necesare pentru această rețetă sunt:

1 kg carne de porc, de calitate, cu puțină grăsime, pentru a da frăgezime;

250 g ceapă, care se călește în untură pentru un gust dulceag și bogat;

200 g orez bine spălat, care completează textura cărnii;

100 g untură, pentru savoare și suculență;

100 g stafide, care aduc un contrast plăcut între dulce și sărat;

Zeamă de oase, puțin, pentru a înmuia umplutura;

Sare, piper și coriandru măcinat, după gust;

1,5 m maț gros de porc, bine spălat.

Pentru fiert, se folosește supă de oase, foi de dafin, ardei iute, boabe de ienibahar, o crenguță de cimbru și, opțional, o cană de zeamă de varză sau de murături, care adaugă o notă ușor acrișoară, specifică bucătăriei moldovenești.

Pregătirea începe cu curățarea și spălarea mațului, care se ține câteva ore în apă rece cu oțet, sare și felii de ceapă. Această etapă nu doar că îl curăță, dar îi elimină mirosul specific.

Carnea de porc se toacă mai mare, pentru a păstra consistența specifică caltaboșilor. Ceapa, curățată și tocată mărunt, se călește în untură până capătă o culoare aurie, iar orezul se spală și se scurge bine.

Se amestecă apoi toate ingredientele: carne, ceapă călită, orez, stafide și condimente. Umplutura se introduce în maț fără a-l îndesa prea mult, capetele se leagă și se înțeapă din loc în loc pentru a nu crăpa în timpul fierberii. Caltaboșii se fierb la foc mic timp de aproximativ 60–70 de minute

În Moldova, caltaboșii se servesc fierbinți, cu un pic din zeama în care au fiert. Gustul lor aparte și textura fină îi fac ideali atât pentru mesele de sărbătoare, cât și pentru momentele în care dorești să aduci un strop de tradiție pe masă.

Această rețetă arată că bucătăria moldovenească nu se rezumă doar la ingrediente simple sau măruntaie, ci pune accent pe rețeta transmisă de generații, păstrând moștenirea gastronomică vie. Pentru cei care doresc să aibă pe masă caltaboși moldovenești, nu au decât să urmeze pașii acestei rețete aparte.