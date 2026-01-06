Creștere bruscă a temperaturilor în Republica Moldova, maxima zilei ajunge la 12 grade

Vremea se schimbă, azi, în Republica Moldova, din punct de vedere termic, mercurul din termometre va urca, în comparație cu ce s-a întâmplat în intervalul anterior, conform specialiștilor meteo. Maximele de marți vor oscila între 2 și 12 grade Celsius, cerul va rămâne închis pe tot parcursul zilei. Minima din timpul nopții va fi de 1 grad. Nu sunt șanse de precipitații, vântul va sufla moderat.

Sunt anunțate 2 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 3 grade Celsius la Bălți, 5 grade la Chișinău, 10 grade Celsius la Cahul și 12 grade la Ștefan-Vodă. Mâine, situația se schimbă din nou, pentru că se va răci. Maximele de miercuri vor ajunge la 1 - 5 grade Celsius, va ploua în nord și în est.

În România, azi, vremea va fi în general închisă. Mai ales în sud şi sud-est valorile de temperatură vor creşte faţă de ziua anterioară. În Banat, Crişana şi Maramureş vor fi precipitaţii mixte (ploi, lapoviţă şi local ninsoare ziua şi mai ales ninsori cu depunere de strat de zăpadă noaptea), în Transilvania şi pe arii restrânse în Moldova, vor fi mai ales ploi ziua şi trecător lapoviţă şi ninsoare noaptea, iar în celelalte regiuni local va ploua, conform ANM.

La munte se vor semnala precipitaţii mixte, iar la altitudini în general de peste 1.700 de metri vor fi mai ales ninsori şi se va depune strat de zãpadã. Izolat vor fi cantităţi de apă de 10…20 l/mp. Local vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în sud-est şi pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor încadra între -1 şi 11 grade Celsius, cu valori mai ridicate, de pânã la 15…17 grade în sud-estul Munteniei şi în Dobrogea, iar cele minime se vor situa între -4 şi 6 grade, de asemenea mai ridicate în Dobrogea. Pe arii restrânse se va semnala ceaţă.