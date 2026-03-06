Fenomenul care va da peste cap temperaturile în weekend. Ce spun meteorologii

Finalul acestei săptămâni aduce o vreme în general plăcută în mare parte din țară, însă diminețile vor rămâne reci, iar în anumite zone se pot înregistra temperaturi ușor negative. Meteorologii ANM avertizează că diferențele de temperatură dintre regiuni vor fi vizibile, iar fenomenul de inversiune termică va influența evoluția vremii.

După o dimineață cu temperaturi sub zero grade în numeroase zone ale țării, ziua de sâmbătă aduce o încălzire vizibilă, cu valori mult mai ridicate în partea de vest. Acolo se pot atinge maxime de 16–18°C, în timp ce în est temperaturile vor rămâne mai scăzute, în jurul valorii de 10°C, iar în Dobrogea chiar mai mici.

Duminică, vremea va rămâne în general plăcută, însă începutul zilei va fi în continuare rece. În unele regiuni pot apărea nori joși și ceață, dar precipitațiile sunt puțin probabile la nivelul întregii țări.

Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a declarat că tendința de încălzire ar putea continua și în perioada următoare, chiar dacă este încă devreme pentru estimări precise privind vremea de Paște.

„Vom avea primăvară în weekend având în vedere regimul de temperaturi care cu mili variații de la o zi la alta se va situa între 7 până la 15-16 grade. Iată, duminică de 8 martie, contăm pe temperatură maximă, în general, între 8 până la 18 grade. Şi minimele vor fi în creștere, dar mai rămân negative, în special în depresiuni, sub minus 5, minus 6 grade, în timp ce în sudul Banatului, valorile minime se vor situa între 15 până la 7-8 grade Celsius.

În Capitală, cu mici variații de asemenea de la o zi la alta, maximele vor fi și ele cuprinse între 10 până la 12-14 grade Celsius, iar minimele apropiate de 0 grade astfel încât pe ansamblu din punct de vedere termic la acest sfârșit de săptămână și săptămâna viitoare vremea va fi în general frumoasă și cu temperaturi peste normalul datei din calendar. Nu excludem să mai avem intensificări ale vântului cu valori cuprinse, de pildă astăzi, mai ales în partea de est și sud-est a țării, în special în Moldova și Nordul Dobrogei, 55-60 de km pe oră, iar în zona montană peste 65 de km pe oră. În același timp este posibil ca să mai consemnăm la nivel local, pe parcursul nopților și dimineților. ceaţă ca urmare a nebulozității stratiforme”, a declarat Elena Mateescu, în exclusivitate la România TV.

Weekendul trecut a evidențiat deja efectele acestui fenomen meteorologic. În vestul țării temperaturile au ajuns aproape de 18°C, în timp ce în sud și est valorile au rămas mult mai scăzute, în ciuda încălzirii aerului la altitudine. Duminică, de exemplu, la Predeal s-au înregistrat 13°C, iar la Sinaia 1500 temperatura a ajuns la 9°C. În Capitală și în alte orașe însă, ceața persistentă pentru această perioadă a menținut temperaturile la valori mai reduse.

În mod obișnuit, temperatura aerului scade odată cu creșterea altitudinii, cu aproximativ 0,6°C la fiecare 100 de metri. Atunci când situația este inversă, iar aerul din zonele joase devine mai rece decât cel din zonele mai înalte, apare fenomenul cunoscut sub numele de inversiune termică.

Acest fenomen este favorizat de răcirea puternică din nopțile senine și de acumularea aerului rece, mai dens, în zonele joase sau în depresiuni. De multe ori, inversiunile sunt însoțite de ceață și de nori joși. Pe parcursul zilei, încălzirea produsă de radiația solară poate duce la destrămarea inversiunii, iar ceața se poate risipi. Totuși, dacă soarele nu este suficient de puternic, fenomenul poate persista mai multe ore. În sezonul rece acest lucru este frecvent, însă primăvara apare mai rar, chiar și la începutul lunii martie.

În ultimele zile, apariția ceții a fost favorizată și de nivelul ridicat al umidității. Băltirile rămase pe câmpuri după ploi și ninsori, dar și resturile de zăpadă aflate în proces de topire, contribuie la formarea și menținerea ceții, ceea ce menține temperaturile mai scăzute.

În general, cea mai eficientă metodă de disipare a inversiunii termice și a ceții asociate este amestecul aerului, produs de vânt. Pe măsură ce circulația atmosferică va deveni mai activă în zilele următoare, meteorologii se așteaptă ca frecvența și durata acestui fenomen să scadă. Cu toate acestea, nopțile vor rămâne reci și în perioada următoare.

„După multe zile, nu mai avem în vigoare avertizări meteorologice generale pentru fenomene de iarnă, vremea va intra într-un proces de încălzire și, până la finalul acestei luni, vom vorbi de temperaturi maxime de la 5 până la 14 grade Celsius. Pare că până pe 10 martie, după cum arată datele până acum, cel puțin prima decadă din martie va aduce temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, dar cu precădere în jumătatea de vest, unde abaterile vor fi mai mari de 3,5-4 grade Celsius“, a mai spus Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Pentru perioada 9 – 16 martie 2026, meteorologii estimează că temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, cu valori posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și nordice. În schimb, cantitățile de precipitații ar putea fi mai reduse decât în mod obișnuit în toate regiunile.

În intervalul 16 – 23 martie 2026, temperatura medie a aerului este estimată să fie ușor peste valorile normale în special în regiunile intracarpatice, în timp ce în restul țării valorile termice vor rămâne apropiate de mediile climatologice. Regimul precipitațiilor va fi, în general, normal pentru această perioadă.

Pentru săptămâna 23 – 30 martie 2026, valorile termice medii vor fi în mare parte apropiate de cele specifice perioadei, cu posibile valori ușor mai ridicate în nordul și centrul țării. Cantitățile de precipitații sunt estimate să fie, în general, apropiate de normalul climatologic pentru această perioadă.