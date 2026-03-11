International

Aeroportul din Berlin a suspendat temporar zborurile după apariția unei drone

Comentează știrea
Aeroportul din Berlin a suspendat temporar zborurile după apariția unei droneAeroportul Berlin. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Activitatea aeroportului din Berlin a fost întreruptă pentru scurt timp miercuri seară, după ce a fost semnalată prezența unei drone în apropierea zonei aeroportuare. Incidentul face parte dintr-o serie de situații similare raportate recent în Germania și în alte state europene, anunță agenția AFP.

Autoritățile aeroportuare au decis suspendarea temporară a decolărilor și aterizărilor pentru a preveni orice risc pentru siguranța traficului aerian.

Aeroportul din Berlin a suspendat temporar zborurile după apariția unei drone

Un purtător de cuvânt al aeroportului a declarat că operațiunile au fost întrerupte pentru aproximativ o jumătate de oră, după ce a fost observat un obiect zburător neidentificat în apropierea infrastructurii aeroportuare.

Activitățile au fost suspendate „ca măsură de securitate” timp de o jumătate de oră, după ce „un obiect zburător neidentificat a fost observat” în apropierea unui hangar pentru elicoptere, utilizat de armata germană.

Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea Adrianei Viliginschi de a înlocui arestarea preventivă cu arestul la domiciliu. Decizia, definitivă
Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea Adrianei Viliginschi de a înlocui arestarea preventivă cu arestul la domiciliu. Decizia, definitivă
Iranul amenință cu atacuri asupra giganților tech Google, Microsoft și Nvidia
Iranul amenință cu atacuri asupra giganților tech Google, Microsoft și Nvidia

În urma alertei, poliția a fost chemată pentru a investiga situația. Cu toate acestea, obiectul semnalat nu a mai putut fi identificat ulterior.

drona

drona / sursa foto: captură video

Traficul aerian a revenit la normal pe aeroportul din Berlin

Restricțiile impuse au fost ridicate după ora locală 19:10 (18:10 GMT), moment în care activitatea aeroportului a revenit la normal.

Autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre originea dronei sau despre persoanele care ar putea fi responsabile pentru incident.

Suspiciuni privind aparițiile repetate de drone

Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat recent că Rusia ar putea fi responsabilă pentru mai multe apariții de drone înregistrate în apropierea unor obiective sensibile din Germania și din alte zone ale Europei

Potrivit cancelarului Merz, astfel de incidente au fost observate deasupra aeroporturilor, bazelor militare și centralelor electrice.

În luna octombrie, detectarea unor drone în apropierea aeroportului din München a dus la închiderea temporară a acestuia în două rânduri, ceea ce a provocat anularea sau redirecționarea unor zboruri și a afectat mii de pasageri.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:19 - Un bărbat din Constanța, condamnat din nou la închisoare. Individul a tâlhărit o femeie la scurt timp după ce a fost ...
22:12 - Aeroportul din Berlin a suspendat temporar zborurile după apariția unei drone
22:05 - Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea Adrianei Viliginschi de a înlocui arestarea preventivă cu arestul la domi...
21:59 - Iranul amenință cu atacuri asupra giganților tech Google, Microsoft și Nvidia
21:52 - Problema cea mai mare a galeriilor de artă: concurența neloială. „Atunci apar căpușele”
21:49 - Au fost lansate peste o sută de rachete către Israel. Beirut este bombardat de IDF. Live text

HAI România!

Problema cea mai mare a galeriilor de artă: concurența neloială. „Atunci apar căpușele”
Problema cea mai mare a galeriilor de artă: concurența neloială. „Atunci apar căpușele”
Domeniul care asigură banii în orice criză economică. Profitul crește de la an la an
Domeniul care asigură banii în orice criză economică. Profitul crește de la an la an
Momentul în care Nicușor Dan a devenit îmbătrânit, desfigurat: „A fost scos din rutina lui”
Momentul în care Nicușor Dan a devenit îmbătrânit, desfigurat: „A fost scos din rutina lui”

Proiecte speciale