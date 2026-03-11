Aeroportul din Berlin a suspendat temporar zborurile după apariția unei drone

Activitatea aeroportului din Berlin a fost întreruptă pentru scurt timp miercuri seară, după ce a fost semnalată prezența unei drone în apropierea zonei aeroportuare. Incidentul face parte dintr-o serie de situații similare raportate recent în Germania și în alte state europene, anunță agenția AFP.

Autoritățile aeroportuare au decis suspendarea temporară a decolărilor și aterizărilor pentru a preveni orice risc pentru siguranța traficului aerian.

Un purtător de cuvânt al aeroportului a declarat că operațiunile au fost întrerupte pentru aproximativ o jumătate de oră, după ce a fost observat un obiect zburător neidentificat în apropierea infrastructurii aeroportuare.

Activitățile au fost suspendate „ca măsură de securitate” timp de o jumătate de oră, după ce „un obiect zburător neidentificat a fost observat” în apropierea unui hangar pentru elicoptere, utilizat de armata germană.

În urma alertei, poliția a fost chemată pentru a investiga situația. Cu toate acestea, obiectul semnalat nu a mai putut fi identificat ulterior.

Restricțiile impuse au fost ridicate după ora locală 19:10 (18:10 GMT), moment în care activitatea aeroportului a revenit la normal.

Autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre originea dronei sau despre persoanele care ar putea fi responsabile pentru incident.

Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat recent că Rusia ar putea fi responsabilă pentru mai multe apariții de drone înregistrate în apropierea unor obiective sensibile din Germania și din alte zone ale Europei

Potrivit cancelarului Merz, astfel de incidente au fost observate deasupra aeroporturilor, bazelor militare și centralelor electrice.

În luna octombrie, detectarea unor drone în apropierea aeroportului din München a dus la închiderea temporară a acestuia în două rânduri, ceea ce a provocat anularea sau redirecționarea unor zboruri și a afectat mii de pasageri.