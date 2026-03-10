Victor Ponta, noi detalii despre repatrierea fiicei sale: Daciana a anunțat la ambasadă că e vorba de un copil minor neînsoțit

Fostul premier Victor Ponta a lansat acuzații directe la adresa ministrului de Externe, Oana Țoiu, în legătură cu incidentul în care fiica sa, Irina Ponta, nu a fost îmbarcată într-un zbor de evacuare din Orientul Mijlociu. Victor Ponta declară că decizia ar fi fost luată la solicitarea directă a șefei diplomației române, care ar fi intervenit personal pentru a împiedica plecarea adolescentei din zona de conflict.

Victor Ponta a povestit că situația a apărut în momentul în care fiica sa urma să fie transportată către aeroportul din Oman pentru a fi inclusă într-un zbor de evacuare destinat minorilor neînsoțiți. Potrivit acestuia, familia anunțase anterior ambasada că este vorba despre un copil minor aflat singur în regiune.

„Daciana a anunțat la ambasada că e vorba de un copil minor neînsoțit. Marți sau miercuri am fost anunțați că există un transport pentru copiii minori neînsoțiți. Când să se urce în autobuzul de Oman, l-a sunat doama Țoiu pe consulul general, a țipat că-l dă afară, că nu există să urce cineva cu numele de Ponta, că este o imagine proastă pentru ea.

Nu a fost urcată în autobuz la cererea personală a Oanei Țoiu. Ne-au ajutat emiratezii. Statul român, nu. A găsit o cursă fly Dubai. Astea-s faptele. Aceste hiene nu au zis: „Asta e s-a întâmplat, ne pare rău„. A venit avionul ăla din Oman cu 14 locuri goale, minori și adulți, unii de la USR, PMP”, a declarat Victor Ponta în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”.

Fostul premier a susținut că intervenția ar fi fost făcută direct către consulul general al României din Oman, Riceard Badea, și că fiica sa a fost împiedicată să urce în autobuzul care urma să transporte pasagerii către aeroport.

Victor Ponta a explicat că fiica sa nu se afla în vacanță sau într-o deplasare personală, ci era studentă la o instituție de învățământ din Abu Dhabi, una dintre universitățile americane din regiune.

„Nu era la distracție, era la Abu-Dhabi la una dintre cele mai prestigioase universități americane. Noi nu aveam voie la universitate. Am încercat să o punem în primul avion. A avut trei bilete, achiziționate de universitate, toate cursele s-au anulat”, a mai precizat Ponta.

El a mai spus că, în final, fiica sa a reușit să părăsească regiunea cu ajutorul unei curse operate de compania FlyDubai, organizată cu sprijinul autorităților din Emiratele Arabe Unite.

Incidentul a generat tensiuni în plan politic, după ce Victor Ponta și Daciana Sârbu au acuzat Ministerul Afacerilor Externe că fiica lor nu ar fi fost inclusă pe lista pasagerilor pentru unul dintre zborurile de repatriere.

Reprezentanții ministerului au respins acuzațiile și au transmis că selecția persoanelor evacuate s-a făcut în funcție de criterii de prioritate, printre care copiii, persoanele cu probleme medicale, femeile însărcinate sau familiile cu copii mici.

Controversa a ajuns și în atenția coaliției de guvernare. În cadrul unei ședințe a liderilor politici, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut trimiterea Corpului de Control la Ministerul Afacerilor Externe pentru a verifica modul în care a fost gestionată operațiunea. Premierul a respins însă această solicitare, subliniind că prioritatea autorităților rămâne evacuarea românilor aflați în zonele afectate de conflict.