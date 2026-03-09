Scandalul iscat în familia lui Ponta ia amploare. Grindeanu îi cere lui Bolojan să trimită Corpul de control la MAE

În urma scandalului din familia lui Victor Ponta, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a cerut intervenția premierului Ilie Bolojan pentru a clarifica situația. Liderul social-democrat a explicat că a evitat să politizeze incidentul și că așteaptă toate explicațiile de la șeful Executivului.

Mai mult, președintele PSD i-a cerut premierului să trimită Corpul de control la MAE.

„Am ținut legătura cu părinții Irinei și am evitat să ieșim pentru că nu am vrut să politizăm. Aici nu e vorba de politică, e vorba de un copil. Ce am văzut legat de Lisya cu participanții, lucrurile se schimbă. Ca urmare a informațiilor apărute, lucrurile nu mai pot să rămână așa. De data asta, lucrurile cred că trebuie să meargă într-o altă direcție și aștept răspunsuri de la Ilie Bolojan. El are pârghiile necesare.

I-aș propune să trimită corpul de control la MAE să vadă situația reală și să o prezinte de urgență românilor”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele PSD.

Victor Ponta a acuzat-o pe ministra de Externe, Oana Țoiu, că i-ar fi cerut consulului din Dubai să nu o îmbarce pe fiica sa, Irina, în avionul spre România, deși aceasta este minoră. În replică, Țoiu a explicat că echipele consulare stabilesc listele pentru repatriere pe baza unor criterii clare: apartenența la un grup școlar și cazurile medicale cu grad ridicat de risc.

Irina Ponta, care studiază la Abu Dhabi, a fost inițial programată să se întoarcă cu un grup de 50 de elevi din Vrancea. Ea a fost însă informată, după ce a ajuns la consulat, că nu va putea călători împreună cu aceștia și urma să fie transportată într-un autobuz spre Oman, de unde urma să decoleze spre România. Consulul i-ar fi comunicat că decizia a venit din dispoziția ministrului de Externe.

Oana Țoiu a transmis pe Facebook că, deși înțelege îngrijorarea părinților, echipele consulare trebuie să respecte criteriile stabilite și să nu facă excepții pe baza apartenenței politice.

„Apartenența politică a părinților nu este o informație care să facă parte din detaliile cerute și nici nu poate fi criteriu de prioritizare. Nu ministrul decide cine are locuri mai în față, nici dacă cineva este sau nu bolnav. Prioritatea noastră rămâne siguranța cetățenilor români”, a explicat aceasta.

Țoiu a mai spus că, în continuare, în Dubai există cazuri prioritare, cum ar fi femeile însărcinate, care nu au fost incluse în zborul din Oman, și că echipele consulare lucrează pentru a găsi soluții rapide pentru minori. Ministrul a subliniat că repatrierile realizate prin mecanismul european de protecție civilă respectă criterii stricte de prioritizare și nu pot fi influențate de solicitările individuale ale părinților.