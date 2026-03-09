Țoiu`, unitate de măsură a abjecției

Povestea o știți. Pentru că o cheamă Ponta și este fiica lui Victor Ponta, domnișoara Irina Ponta a fost lăsată într-un teritoriu în care cad bombe. Nu dezvolt, situația din zonă este de notorietate mondială. Mă interesează doar aspectul moral al unei istorii care pune în lumină halul în care ființa umană poate să decadă.

Așadar, avem un copil de 17 ani împliniți, adică minor, blocat într-o zonă de conflict armat, într-o situație absolut imprevizibilă, loc unde se poate muri, și mai avem și un ministru de externe, Oana Țoiu, care a ordonat în trei rânduri telefonic funcționarilor consulari, să excludă copila de la îmbarcare, pentru că reprezintă „o vulnerabilitate de imagine”.

Cine spune asta? Păi spun părinții Irinei, o spun documentele consulatului, o spun surse din interiorul consulatului și o poate spune informarea făcută către Centrală de ofițerii SIE cu acoperire consulară care activează în acel spațiu. Mai mult, o mai pot spune și înregistrările convorbirilor telefonice purtate cu Oana Țoiu, care au loc obligatoriu în astfel de instituții.

Motivul pentru care fiica minoră a lui Victor Ponta a fost oprită de la zborul de repatriere, deși întrunea cu vârf și îndesat criteriul de eligibilitate, acela de „minor neînsoțit”? Oprirea domnișoarei Irina de la zbor a fost ordonată imperativ de ministrul de externe Oana Țoiu. Apropo, doamna Țoiu susține că și ea este mamă.

Să vedem ce spune cealaltă mamă, doamna Daciana Sîrbu (fostă Ponta): „Irina este minoră până împlinește 18 ani – așa e legal! Irina nu este rezident în UAE. Eu nu am vorbit cu nimeni - ei au chemat-o la Consulat să o ducă la zborul de Oman pentru că am anunțat consulatul de sâmbătă că e acolo și că îmi doresc să o aduc înapoi cât mai repede cum au făcut atâția români până li s-a mai răspuns la telefon. Zborul este pe jumătate gol - deci nu lua locul nimănui.”

După explicațiile bâlbâite și mutate de la temă oferite de Andrei Ţărnea, purtătorul de cuvânt al MAE, ministrul Țoiu s-a înecat în același tip de frecții bâlbâite în conferința de presă. Nu a fost capabilă să răspundă niciunei întrebări punctuale, nu a putut furniza absolut niciun răspuns tranșant cu privire la demersurile de care era acuzată, în măsură să o disculpe. Explicabil!

Pe de o parte, nu prea o ajută capul. Vreau să spun, în sensul în care este mult prea mic pentru pălăria pe care i-a fost așezată pe creștet. Pe de alta, cineva i-o fi spus că intervențiile ei telefonice există atât înregistrate, cât și transcrise, atașate și expediate deja în Centrala SIE. Cel puțin SIE, dar nu dezvolt. Se știe exact motivul pentru care a exclus copila de la repatriere: pentru că este fiica lui Victor Ponta și „reprezintă o vulnerabilitate de imagine”.

Oana Țoiu a explicat că selecția pasagerilor s-ar făcut pe baza unei grile de vulnerabilitate, vârstă, stare de sănătate, etc. Argumentul ei a fost că sistemul de prioritizare a eliminat-o pe Irina Ponta automat, deoarece, la 17 ani, nu mai era considerată „prioritate zero”. Minciună sfruntată! Asta, pentru că în astfel de situații, criteriul „minor neînsoțit” aparține clasei „prioritate zero”. Desigur, totul în limita locurilor disponibile. Iar locuri disponibile, avea să se vadă, erau.

Cum ziceam, „în limita locurilor disponibile” înseamnă că un preșcolar neînsoțit capătă prioritate în fața unui licean neînsoțit. Am ajuns la „locuri disponibile”? Nașpa, vorba puștilor de vârsta copilei batjocorită crâncen de userista de la Externe în baza unor calcule și raționamente rămase în beznă. Să vedem de ce. Explicația este simplă, avionul a aterizat la București cu 166 de locuri ocupate din 180.

Altfel spus, 14 locuri goale în avionul care a venit din Oman. Din total, 32 de adulți. Mulți dintre ei, cazuri justificate, ca și cel al domnișoarei Irina, dar care au avut norocul să nu fie rude de-ale lui Victor Ponta. Alții nu se încadrau nici trași de păr, aspect deja prezentat de presă scrisă și de televiziuni.

În timpul ăsta, cetățeni români au fost luați din zonă de avioane chiar și militare, tocmite de state străine, pe principiul „dacă a rămas loc, haideți și voi”. De altfel, după cum prevede legislația internațională în materie: salvezi tot ce poți, așa cum este firesc pentru mintea oricărui om rămas om. oamenii Aceștia urmează o lege nescrisă, în baza căreia omul a evoluat la condiția bipedă.

Din fericire, domnișoara Irina a ajuns acasă cu o cursă comercială, spre liniștea părinților, a celor dragi și spre ușurarea românilor care și-au păstrat nepătate sufletul și obrazul. Useristei de la Externe îi rămâne de purtat rușinea pe care și-a adus-o propriei persoane și țării pe care a dezonorat-o. Bașca, o plângere penală anunțată de mama domnișoarei Irina, pentru faptele penale „Abuz în serviciu” și „Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate”.