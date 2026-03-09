Oana Țoiu și consulul României, chemați la audieri în Comisia de politică externă pe tema evacuărilor din Emiratele Arabe Unite

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și consulul României la Dubai, Viorel Riceard Badea, sunt convocați la audieri în Comisia de politică externă a Camerei Deputaților, în cazul controversei privind evacuarea cetățenilor români din Emiratele Arabe Unite.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și consulul general al României la Dubai, Viorel Riceard Badea, vor fi audiați miercuri, 11 martie, la ora 12.00, de Comisia de politică externă a Camerei Deputaților. Parlamentarii solicită explicații privind modul în care au fost organizate evacuările cetățenilor români din Emiratele Arabe Unite, în contextul conflictului militar din regiune.

Audierea vizează procedura de selecție a persoanelor evacuate și clarificarea informațiilor apărute în presă despre posibile nereguli în stabilirea listelor de pasageri.

Scandalul a început după ce Daciana Sârbu a susținut public că fiica ei minoră, Irina Ponta, a fost scoasă din autocarul care urma să o transporte la aeroport pentru un zbor de evacuare organizat de statul român.

Potrivit acuzațiilor, adolescenta ar fi fost eliminată de pe lista pasagerilor din motive de „vulnerabilitate de imagine”. Afirmația a provocat un schimb de replici între Victor Ponta și reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe.

Ministerul Afacerilor Externe a respins acuzațiile și a precizat că selecția cetățenilor români pentru evacuare s-a făcut exclusiv pe baza criteriilor consulare standard pentru situații de criză.

Reprezentanții instituției au explicat că prioritate au avut copiii, persoanele cu probleme medicale, femeile însărcinate și familiile cu copii mici. Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a declarat: „Priorităţile absolute pentru zborurile de evacuare sunt persoanele aflate la risc. În sens consular, sunt considerate la risc persoanele care sunt copii, persoanele cu probleme medicale şi femeile însărcinate.”

Listele de pasageri au fost întocmite de echipele consulare din regiune, iar instituția nu are motive să se îndoiască de corectitudinea procedurii.

Scandalul s-a amplificat după ce au apărut informații potrivit cărora pe lista pasagerilor ar fi existat și persoane care nu se încadrau în categoriile prioritare. Presa a relatat că în avionul de evacuare organizat de România ar fi fost îmbarcate și cupluri aflate în vacanță în Dubai, fără probleme medicale sau alte situații care să justifice prioritatea la repatriere.

Aceste informații au ridicat întrebări privind modul de stabilire al listelor de evacuare și au determinat politicieni să ceară clarificări publice.