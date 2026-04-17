Telefoanele personale, restricționate în Ministerul Apărării din Germania din cauza riscului de spionaj din Rusia și China

Ministerul Apărării din Germania a introdus noi reguli mai stricte privind folosirea telefoanelor mobile personale în rândul angajaților săi. Măsura a fost adoptată pe fondul temerilor crescute legate de riscuri de spionaj, în special din partea Rusiei și Chinei, informează spiegel.de.

Temându-se de posibile activități de spionaj, Ministerul german al Apărării, condus de Boris Pistorius (foto mai jos), a decis să înăsprească semnificativ regulile privind folosirea dispozitivelor mobile personale în cadrul instituției și al structurilor Bundeswehr.

Potrivit informațiilor publicate de sursa menționată, o nouă directivă de securitate, cu caracter strict, a fost transmisă în întreg ministerul la jumătatea lunii februarie, iar numeroși angajați au fost informați individual despre schimbările impuse.

Noile reguli stabilesc că telefoanele mobile personale, tabletele sau ceasurile inteligente nu mai pot fi aduse la reuniuni, fie ele fizice sau online, în timp ce se discută informații clasificate ca „Confidențial – Doar pentru uz oficial” sau cu un nivel superior de secretizare. Măsura vizează în special ședințele dedicate planificării exercițiilor militare, desfășurărilor operative și pregătirii misiunilor forțelor armate germane.

Înaintea oricăror întâlniri sau activități programate, angajații sunt obligați să își depoziteze dispozitivele personale în dulapuri amplasate pe holuri. Măsura se extinde și asupra birourilor unde sunt gestionate documente clasificate ca „confidențiale” sau de nivel superior, ceea ce afectează practic majoritatea spațiilor de lucru din clădirea Bendlerblock din Berlin.

Decizia vine pe fondul unor riscuri ridicate legate de activități de spionaj, considerate capabile inclusiv să pregătească posibile acte de sabotaj, potrivit directivei de securitate.

În documentul de avertizare se precizează că forțele armate germane reprezintă în prezent o „țintă prioritară pentru colectarea de informații”, în special din partea serviciilor de spionaj rusești. Totodată, se subliniază că și China desfășoară o strategie de culegere de date pe termen lung, cu obiective bine definite.

Din perspectiva structurilor de securitate, telefoanele mobile personale ale funcționarilor publici și ale militarilor sunt considerate deosebit de expuse riscurilor de spionaj din partea unor actori statali.

Potrivit circularei interne, astfel de dispozitive pot fi compromise relativ ușor prin instalarea de aplicații malițioase sau prin campanii de phishing țintite. Întrucât instituțiile nu au posibilitatea de a monitoriza sau controla telefoanele private, o eventuală infectare ar putea rămâne nedetectată o perioadă îndelungată. Din acest motiv, documentul le descrie drept „un risc semnificativ de securitate”.

În mod obișnuit, majoritatea angajaților din administrația publică și din structurile militare ale Ministerului Apărării utilizează telefoane de serviciu, care sunt verificate periodic pentru software periculos și pe care sunt instalate aplicații necesare gestionării documentelor clasificate.

Totuși, limitările acestor terminale, inclusiv imposibilitatea instalării unor aplicații uzuale de mesagerie precum WhatsApp, fac ca numeroși angajați — inclusiv din eșaloanele de conducere — să poarte în paralel și telefoanele personale pe parcursul zilei.

În comparație cu alte instituții cu profil de securitate, măsurile actuale sunt încă relativ permisive. De exemplu, la Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND), utilizarea dispozitivelor private este interzisă complet la locul de muncă, iar și structurile NATO aplică reglementări mult mai stricte privind folosirea echipamentelor personale.