Android are două funcții mai puțin cunoscute care traduc din orice limbă, în timp real

Deși Google oferă numeroase instrumente integrate, o parte dintre ele rămân mai puțin cunoscute publicului larg, deși pot fi utile în viața de zi cu zi. Printre acestea se numără două funcții care permit traducerea rapidă a conținutului din aproape orice limbă, fără a fi nevoie de aplicații suplimentare complexe, informează androidcentral.com.

Google Translate a fost un instrument esențial pentru mulți de-a lungul anilor, mai ales pentru cei care interacționeză frecvent cu persoane din diferite colțuri ale lumii. Deși engleza este folosită într-o anumită măsură de aproape toată lumea, poți comunica cu ceilalți în limba lor.

Aplicația Google Translate este de ajutor, însă procesul de a o deschide de fiecare dată, de a copia textul și apoi de a-l insera într-o interfață separată poate deveni destul de incomod și consumator de timp.

Din fericire, Google a integrat funcțiile de traducere direct în alte aplicații și caracteristici din Android, ceea ce face accesul la aceste instrumente mult mai rapid și mai practic în momentele în care sunt cu adevărat necesare.

Gboard și Circle to Search sunt două exemple relevante care facilitează înțelegerea conversațiilor purtate de prieteni internaționali în limba lor maternă, permițând totodată formularea de răspunsuri pe care aceștia le pot înțelege cu ușurință.

Funcția „Circle to Search” se numără printre cele mai apreciate inovații introduse de Google pe Android, compania îmbunătățind-o constant prin adăugarea de noi capabilități de la un an la altul. În urmă cu câțiva ani, Google a integrat un buton dedicat „Translate”, care permite traducerea rapidă a întregului conținut afișat pe ecran, funcționalitate care s-a dovedit a fi una dintre cele mai utile și frecvent utilizate de mulți utilizatori.

Pe de altă parte, Gboard este considerată una dintre cele mai performante aplicații de tastatură pentru Android, cu avantajul că vine preinstalată pe numeroase dispozitive și este setată adesea ca variantă implicită. Unul dintre punctele sale forte îl reprezintă funcțiile avansate, printre care se află și traducerea automată a textului introdus, direct în limba selectată de utilizator, fără pași suplimentari.

Unii producători de telefoane integrează propriile soluții similare, dar mai limitate, precum Writing Assist de la Samsung, însă acestea sunt de regulă dependente de ecosistemul brandului și de aplicații specifice, cum ar fi Samsung Keyboard. În contrast, abordarea bazată pe Gboard și Circle to Search este independentă de producător, motiv pentru care este adesea preferată pentru versatilitatea și accesibilitatea sa.

Pentru început, ține apăsat butonul de navigare de jos sau bara inferioară pentru a activa funcția „Circle to Search”, apoi urmează pașii de mai jos: