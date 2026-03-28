Google a lansat la nivel global o funcție care permite identificarea obiectelor prin camera telefonului

Google a lansat la nivel global o funcție care permite identificarea obiectelor prin camera telefonului Sursa foto: Freepik
Funcția Search Live a fost lansată de Google la nivel global, fiind disponibilă anterior doar în Statele Unite și India. Prezentată inițial în iulie 2025, aceasta le permite utilizatorilor să filmeze cu camera telefonului elemente din lumea reală și să solicite informații despre acestea.

Funcția Search Live, disponibilă în aplicația Google

Funcția permite dezvoltarea unor conversații în timp real cu AI-ul Google, în care utilizatorii pot cere detalii suplimentare. Search Live folosește noul model audio și video Gemini 3.1 Flash Live, despre care compania spune că poate purta conversații mai naturale și mai intuitive.

Funcția Search Live este disponibilă în aplicația Google pentru Android și iOS, unde utilizatorii pot accesa un buton numit Live în bara de căutare.

Search Live

Search Live. Sursa foto: Google

Google a extins funcția Live Translate pe iPhone în mai multe țări

Cu aceeași ocazie, Google extinde disponibilitatea funcției Live Translate din Google Translate, care poate fi folosită acum pe iPhone în mai multe țări, printre care Germania, Spania, Franța, Italia, Regatul Unit și Japonia.

Fraudă pe WhatsApp. Atacatorii preiau conturi și cer bani în numele victimelor
Totul despre sistemul e-SIGUR din România. Cum funcționează și cum sunt procesați șoferii din trafic

Live Translate poate traduce vorbirea în timp real folosind orice pereche de căști și este disponibilă în peste 70 de limbi, inclusiv română.

Noi schimbări în aplicația Maps

Google a adus schimbări importante în aplicația Maps, introducând o funcție conversațională bazată pe inteligență artificială și o experiență de navigație mai clară și mai intuitivă. Noua opțiune „Ask Maps” („Întreabă Maps”), construită cu ajutorul tehnologiei Gemini, le permite utilizatorilor să comunice cu aplicația, iar actualizarea „Navigație imersivă” include hărți 3D detaliate, indicații mai ușor de urmărit și informații mai utile despre traseu.

Un avantaj important al noii funcții este personalizarea răspunsurilor. Aplicația ține cont de locurile căutate sau salvate anterior și își adaptează sugestiile în funcție de aceste preferințe. De exemplu, dacă un utilizator alege frecvent restaurante vegane, recomandările vor include astfel de opțiuni, fără să mai fie necesare filtre suplimentare. Astfel, experiența devine mai rapidă pentru fiecare utilizator.

Funcția este lansată treptat în SUA și India, pe Android și iOS, iar ulterior va fi disponibilă și pe desktop.

Interregnul nostru!
Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale
Dan Andronic, concluzie despre discursurile lui Călin Georgescu: Spune, dar nu spune nimic. Sunt doar frânturi de idei

