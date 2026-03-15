Inteligența artificială și inundațiile. Google a lansat instrumentul care anunță viiturile cu 24 de ore înainte

Google a prezentat un nou instrument bazat pe inteligență artificială, denumit Groundsource, menit să prevină impactul viiturilor rapide în zonele urbane. Compania folosește pentru prima dată un model de tip LLM, Gemini, în domeniul prognozelor meteorologice, un sector recunoscut pentru complexitatea științifică a predicțiilor.

Viiturile se numără printre cele mai periculoase fenomene meteorologice la nivel mondial, provocând anual aproximativ 5.000 de victime. Prognozarea lor rapidă este dificilă, iar multe comunități sunt luate prin surprindere.

Sistemul dezvoltat de Google are ca scop reducerea riscurilor și a efectelor acestor calamități. Groundsource analizează aproximativ 5 milioane de articole de presă din întreaga lume pentru a identifica relatările despre inundații catastrofale.

Aceste informații sunt transformate într-o bază de date cronologică și geografic etichetată. Cercetătorii combină aceste date istorice cu prognozele meteorologice actuale pentru a estima probabilitatea producerii unei viituri într-o anumită zonă urbană.

Estimările generate de Groundsource sunt integrate în platforma Flood Hub, care permite evaluarea riscului de inundații în peste 150 de țări. Modelul poate analiza zone de aproximativ 20 de kilometri pătrați și este conceput să fie util chiar și în regiuni fără infrastructură avansată de monitorizare meteorologică.

Potrivit Google, sistemul a identificat peste 2,6 milioane de evenimente istorice legate de inundații, folosind zeci de ani de relatări publice și date cartografice din Google Maps.

Compania susține că noul model poate prognoza viituri rapide cu până la 24 de ore înainte de producere, deși acuratețea exactă va fi confirmată pe măsură ce instrumentul va fi utilizat.