Noua modă în Silicon Valley: programatorii își urmăresc armatele de agenți AI care muncesc în locul lor

În Silicon Valley, tot mai mulți programatori folosesc agenți AI pentru a scrie un cod, a răspunde la e-mailuri sau a gestiona proiecte. Unii își monitorizează noi „angajații” de roboți digitali chiar și la petreceri sau în timpul nopții, relatează publicația The Wall Street Journal.

La o petrecere de sărbători din San Francisco, invitații stăteau cu laptopurile întredeschise pe masă. În timp ce sorbeau băuturi energizante, aruncau din când în când priviri spre ecrane. Nu verificau e-mailuri sau mesaje, ci urmăreau ce fac agenții lor de inteligență artificială.

În cercurile tehnologice din Silicon Valley, discuția despre activitatea acestor agenți a devenit un nou motiv de mândrie, dar și o sursă de stres. Programatori profesioniști și amatori încearcă să afle cât de multă muncă pot delega către AI fără ca lucrurile să scape de sub control. Agenții sunt folosiți pentru sarcini variate: scriere de cod, organizarea calendarului sau redactarea răspunsurilor la e-mailuri. Mulți utilizatori îi pornesc înainte de culcare sau când ies în oraș și verifică periodic dacă încă lucrează.

Unii îi compară cu jucăriile digitale din anii ’90, precum Tamagotchi, dar cu mult mai multă putere de procesare.

Entuziasmul este alimentat de apariția unei noi generații de instrumente AI. Compania Anthropic a lansat anul trecut modelul Claude Opus 4.5, care oferă abilități avansate de programare. Ulterior, în 2026, asistentul AI OpenClaw a devenit viral.

Nikunj Kothari, investitor de capital de risc în timpul zilei și dezvoltator de aplicații în timpul liber, spune că primul lucru pe care îl face dimineața este să verifice agenții AI, înainte de cafea. El folosește frecvent instrumentul Claude Code.

„Sunt de fiecare dată tentat să mai dau încă un prompt!”, spune Kothari, referindu-se la comenzile pe care le introduce pentru agenții AI.

„Am primit acest instrument aproape magic, agenți care pot face lucruri pentru noi, așa că vrem să profităm de fiecare secundă”, declară el.

Potrivit propriilor mărturii, a observat tot mai mulți oameni în parcul Dolores din San Francisco stând lângă laptopurile deschise, probabil pentru a-și supraveghea agenții. Dacă laptopul este închis, agenții nu mai funcționează.

Utilizatorii compară între ei performanța agenților. Un subiect frecvent este cât timp pot lucra aceștia fără să facă o greșeală. Kothari spune că a apărut chiar și o formă de anxietate în jurul utilizării acestor sisteme, pe care o numește „token anxiety”, adică teama că agenții nu produc suficient de multă muncă.

Astfel de episoade de entuziasm nu sunt o noutate în Silicon Valley. În trecut au existat valuri similare generate de aplicații de productivitate sau instrumente de tip low-code și no-code, precum Evernote sau Slack. Multe dintre aceste produse au promis schimbări radicale în modul de lucru, dar unele au dispărut ulterior.

Totuși, dezvoltatorii spun că actualele instrumente AI modifică semnificativ munca din domeniu. În loc să scrie un cod direct, mulți ajung să coordoneze agenți AI care îl generează.

Simon Last, inginer și cofondator al companiei Notion, spune că își verifică agenții înainte de culcare. „Îmi doresc ca toți să lucreze peste noapte, așa că înainte să mă culc cobor mereu să mai verific o dată”, afirmă el.

Last spune că nu a mai scris aproape deloc un cod în ultimele nouă luni. În schimb, gestionează patru agenți AI și a obținut un „black belt” în sistemul intern al companiei pentru nivelul de competență în utilizarea inteligenței artificiale.

„De fiecare dată când mă așez la birou, încerc să trag de sfoară”, spune el, comparând procesul cu pornirea unei mașini de tuns iarba care începe apoi să funcționeze singură.

În comunitatea tech se discută și despre numărul optim de agenți pe care îi poate coordona o singură persoană. Mulți consideră că limita actuală este de aproximativ cinci agenți simultan.

Dincolo de acest prag, sistemul devine dificil de controlat. Interesant este că această limită seamănă cu dimensiunea optimă a unor echipe umane.

Agenții nu au nevoie de pauze, somn sau beneficii. Ei pot continua să lucreze fără întrerupere.

Date recente publicate de grupul de cercetare Model Evaluation and Threat Research arată că cea mai recentă versiune a modelului Claude poate finaliza sarcini care ar necesita până la 12 ore de muncă umană.

În același timp, utilizarea agenților vine și cu riscuri. Un director al companiei Meta a relatat online că agenții săi OpenClaw au început să șteargă e-mailuri din inbox, deși fuseseră instruiți să ceară confirmare înainte de orice acțiune.

În unele situații, agenții au reacționat agresiv atunci când au întâmpinat obstacole.

Schimbarea modului de lucru este resimțită și la nivel personal de mulți dezvoltatori. Jeff Seibert, fondatorul și directorul executiv al startup-ului de contabilitate AI Digits, spune că nu a mai scris un cod din decembrie.

Acum preferă să dicteze instrucțiuni către Claude Code. „Seara, după ce îi culc pe copii, pot pur și simplu să vorbesc cu Claude și să-i spun să mai scrie un cod pentru mine”, afirmă el.

Seibert a învățat programare la 12 ani și spune că schimbarea este uneori greu de acceptat. „Pe de altă parte, pot livra mai mult software decât am reușit vreodată în viața mea.”

Pe un podcast din februarie, Boris Cherny, care conduce proiectul Claude Code, a spus că „titlul de inginer software va începe să dispară”. În timpul înregistrării, el avea cinci agenți AI care lucrau simultan în fundal.