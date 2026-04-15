Google investește 10 milioane de dolari în formarea competențelor AI pentru muncitorii din industrie

Google alocă 10 milioane de dolari pentru dezvoltarea competențelor în inteligență artificială (AI) a aproximativ 40.000 de lucrători din sectorul manufacturier, într-un parteneriat cu Manufacturing Institute, într-un context în care deficitul de forță de muncă calificată în industrie continuă să crească, potrivit Fox Business.

Finanțarea provine din fondul Google.org AI Opportunity Fund și va fi direcționată către Manufacturing Institute (MI), organizația nonprofit afiliată National Association of Manufacturers (NAM), axată pe dezvoltarea forței de muncă.

Potrivit lui Maggie Johnson, responsabil global Google.org, compania colaborează de ani de zile cu industria manufacturieră, oferind infrastructură cloud și instrumente AI pentru creșterea productivității.

Programul presupune implicarea directă a specialiștilor Google – de la ingineri la analiști de date – în instruirea participanților, urmând ca MI să adapteze conținutul pentru scenarii concrete din producție.

Inițiativa va finanța dezvoltarea a două cursuri principale:

AI 101 pentru producție – adaptare a cursurilor existente Google la context industrial;

Advanced AI pentru tehnicieni – curs nou, dezvoltat de Manufacturing Institute.

În paralel, MI va extinde rețeaua Federation for Advanced Manufacturing Education (FAME) în cel puțin 15 regiuni noi și va integra noile module AI în toate programele sale.

Parteneriatul vizează o problemă structurală majoră: lipsa de personal calificat în industria manufacturieră din SUA. Conform estimărilor National Association of Manufacturers, până în 2033 ar putea rămâne neocupate aproximativ 1,9 milioane de locuri de muncă în sector.

Carolyn Lee, președintele Manufacturing Institute, a subliniat că programul este conceput pentru a reduce acest decalaj:

„Formarea oferă context practic privind modul în care AI poate fi aplicată în procese reale de producție.”

Aceasta a adăugat că adoptarea tehnologiilor avansate depinde în mod direct de competențele angajaților: o forță de muncă instruită poate accelera implementarea AI, crește eficiența și menține competitivitatea globală.

Integrarea AI în industrie este însoțită de temeri legate de impactul asupra locurilor de muncă. Oficialii implicați în proiect recunosc aceste preocupări, dar insistă asupra rolului educației.

„Există teamă în jurul AI și incertitudine privind efectele asupra locurilor de muncă. Cea mai bună soluție este comunicarea clară și formarea competențelor”, a explicat Carolyn Lee.

Programul include și un obiectiv de „demistificare” a inteligenței artificiale, oferind angajaților abilități de bază pentru utilizarea tehnologiei în activitatea zilnică. Accentul este pus pe ideea că AI va completa munca umană, nu o va înlocui.

Inițiativa face parte dintr-un efort mai amplu al Google de a sprijini dezvoltarea competențelor digitale și infrastructurii AI.

Compania a anunțat anterior investiții semnificative în centre de date și proiecte educaționale, pe fondul cererii tot mai mari pentru tehnologii bazate pe inteligență artificială.