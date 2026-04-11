Cum ștergi istoricul căutărilor Google și YouTube cu o metodă sigură

Cum ștergi istoricul căutărilor Google și YouTube cu o metodă sigurăGoogle și YouTube. Sursa foto: colaj EVZ
Află cum poți șterge complet istoricul căutărilor din Google și YouTube și cum dezactivezi salvarea acestuia pentru a-ți proteja mai bine datele personale online.

Cum poți șterge complet istoricul căutărilor din Google și YouTube și cum oprești salvarea acestuia

Datele generate de căutările online rămân stocate mult timp în conturile utilizatorilor, chiar și după ce istoricul este șters din browser. Platforme precum Google și YouTube păstrează informații despre activitatea utilizatorilor, de la interogări obișnuite până la subiecte sensibile.

Indiferent de natura căutărilor, există situații în care utilizatorii preferă să elimine aceste date. De la verificarea unor simptome medicale până la interesul pentru diverse preferințe personale, istoricul poate deveni o sursă de disconfort. Există însă metode prin care aceste informații pot fi eliminate și, în același timp, poate fi limitată colectarea lor în viitor.

Ștergerea istoricului YouTube poate fi realizată direct din aplicația mobilă

Utilizatorii pot elimina rapid căutările individuale direct din aplicația YouTube. Accesarea barei de căutare afișează sugestiile salvate, marcate cu o pictogramă de tip ceas. Prin apăsarea prelungită asupra unei astfel de căutări, apare opțiunea „Elimină”, care permite ștergerea acesteia.

Troleibuze noi în București, echipate cu alcooltest integrat. Vehiculele nu pornesc dacă șoferul a băut
Troleibuze noi în București, echipate cu alcooltest integrat. Vehiculele nu pornesc dacă șoferul a băut
SUA și Iranul negociază în Pakistan. Ce se știe până acum și care au fost pozițiile inițiale. Live text
SUA și Iranul negociază în Pakistan. Ce se știe până acum și care au fost pozițiile inițiale. Live text

Pentru cei care doresc să oprească înregistrarea căutărilor, aplicația oferă o setare dedicată. După accesarea profilului și a secțiunii „Setări”, utilizatorii pot intra în „Gestionează tot istoricul”. Aici există opțiunea „Salvarea istoricului YouTube”, unde poate fi dezactivată funcția „Include căutările tale pe YouTube”. Această modificare împiedică salvarea căutărilor viitoare.

Youtube. Sursă foto: Unsplash

Istoricul căutărilor Google trebuie șters din cont, nu doar din telefon

Pe dispozitivele Android, aplicația Google oferă acces rapid la istoricul căutărilor. Ștergerea acestuia se face din contul utilizatorului, nu doar local.

După accesarea profilului, secțiunea „Istoric căutări” permite eliminarea completă a datelor prin opțiunea „Șterge” urmată de „Șterge tot”. Pentru situații specifice, poate fi selectată varianta „Șterge interval personalizat”, care elimină doar datele dintr-o perioadă aleasă. Această procedură elimină datele asociate contului, însă nu oprește automat colectarea ulterioară a informațiilor.

google

Google / sursa foto: dreamstime.com

Setările contului permit oprirea și ștergerea automată a datelor

Pentru un control mai strict, utilizatorii pot modifica setările din „Istoric căutări”, în secțiunea „Controale”. Aici se găsește opțiunea „Activitate pe web și în aplicații”, responsabilă pentru salvarea activității.

Dezactivarea acestei funcții oprește colectarea viitoarelor căutări. În același meniu este disponibilă și opțiunea „Ștergere automată (activată)”, care permite eliminarea datelor după o anumită perioadă.

17:58 - Troleibuze noi în București, echipate cu alcooltest integrat. Vehiculele nu pornesc dacă șoferul a băut
17:50 - SUA și Iranul negociază în Pakistan. Ce se știe până acum și care au fost pozițiile inițiale. Live text
17:41 - Două meciuri din etapa a 4-a a play-out-ului Superligii se dispută sâmbătă, înainte de Paște
17:33 - Evenimentul Istoric Nr. 97 dezvăluie ce a însemnat „Oul de Paște”
17:21 - Cea mai scumpă haină pe care o are Raluca Bădulescu în șifonier. Valorează mai mult ca o mașină
17:11 - Sepsi a câștigat partida cu Steaua și și-a consolidat locul 2 în play-off-ul Ligii a II-a

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu

