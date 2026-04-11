Cum ștergi istoricul căutărilor Google și YouTube cu o metodă sigură

Află cum poți șterge complet istoricul căutărilor din Google și YouTube și cum dezactivezi salvarea acestuia pentru a-ți proteja mai bine datele personale online.

Datele generate de căutările online rămân stocate mult timp în conturile utilizatorilor, chiar și după ce istoricul este șters din browser. Platforme precum Google și YouTube păstrează informații despre activitatea utilizatorilor, de la interogări obișnuite până la subiecte sensibile.

Indiferent de natura căutărilor, există situații în care utilizatorii preferă să elimine aceste date. De la verificarea unor simptome medicale până la interesul pentru diverse preferințe personale, istoricul poate deveni o sursă de disconfort. Există însă metode prin care aceste informații pot fi eliminate și, în același timp, poate fi limitată colectarea lor în viitor.

Utilizatorii pot elimina rapid căutările individuale direct din aplicația YouTube. Accesarea barei de căutare afișează sugestiile salvate, marcate cu o pictogramă de tip ceas. Prin apăsarea prelungită asupra unei astfel de căutări, apare opțiunea „Elimină”, care permite ștergerea acesteia.

Pentru cei care doresc să oprească înregistrarea căutărilor, aplicația oferă o setare dedicată. După accesarea profilului și a secțiunii „Setări”, utilizatorii pot intra în „Gestionează tot istoricul”. Aici există opțiunea „Salvarea istoricului YouTube”, unde poate fi dezactivată funcția „Include căutările tale pe YouTube”. Această modificare împiedică salvarea căutărilor viitoare.

Pe dispozitivele Android, aplicația Google oferă acces rapid la istoricul căutărilor. Ștergerea acestuia se face din contul utilizatorului, nu doar local.

După accesarea profilului, secțiunea „Istoric căutări” permite eliminarea completă a datelor prin opțiunea „Șterge” urmată de „Șterge tot”. Pentru situații specifice, poate fi selectată varianta „Șterge interval personalizat”, care elimină doar datele dintr-o perioadă aleasă. Această procedură elimină datele asociate contului, însă nu oprește automat colectarea ulterioară a informațiilor.

Pentru un control mai strict, utilizatorii pot modifica setările din „Istoric căutări”, în secțiunea „Controale”. Aici se găsește opțiunea „Activitate pe web și în aplicații”, responsabilă pentru salvarea activității.

Dezactivarea acestei funcții oprește colectarea viitoarelor căutări. În același meniu este disponibilă și opțiunea „Ștergere automată (activată)”, care permite eliminarea datelor după o anumită perioadă.