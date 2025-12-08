Ministrul german al Apărării a anulat întâlnirea cu Bolojan. Motivul invocat de Pistorius

Întâlnirea oficială dintre premierul Ilie Bolojan și ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, a fost anulată în ultimul moment din cauza unor schimbări apărute în programul oficialului german, potrivit MApN.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, după schimbările apărute în programul delegației germane, activitățile programate pentru 9 decembrie la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu vor avea loc la nivel de secretari de stat.

Astfel, la întâlnire va fi prezent în continuare Sorin Dan Moldovan, secretar de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale în MApN.

Discuțiile programate la Baza Kogălniceanu urmau să se concentreze pe cooperarea bilaterală în apărare, pe proiectele comune și pe evoluțiile generale de securitate. Ulterior, Bolojan ar fi urmat să susțină declarații de presă alături de ministrul german al Apărării, însă agenda acestuia a fost schimbată în ultimul moment.

Sursa citată a arătat că programul stabilit inițial va continua, cu ajustările necesare, astfel încât obiectivele ambelor părți să fie atinse. Guvernul a transmis o informare similară, având în vedere că premierul și ministrul german al Apărării aveau prevăzută și o conferință de presă comună.

„Schimbarea programului anunțat inițial are loc în contextul modificării agendei ministrului federal al apărării din Germania, Boris Pistorius. Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Germania vor respecta programul agreat inițial însă acesta se va derula la nivelul secretarilor de stat din cele două ministere”, a mai anunțat MApN.

Ionuț Moșteanu și-a dat demisia pe 28 noiembrie din funcția de ministru al Apărării, după scandalul legat de studiile sale.

Premierul Ilie Bolojan l-a desemnat pe Radu Miruță, ministrul USR al Economiei, să preia interimar funcția de ministru al Apărării, iar președintele Nicușor Dan a semnat decretele privind demisia lui Moșteanu și numirea lui Miruță.