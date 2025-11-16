Doi britanici și-au vândut casa și s-au mutat în Thailanda pentru că e mai ieftin

Un cuplu britanic a șocat comunitatea printr-o decizie neașteptată: și-au vândut casa și au renunțat la confortul unei vieți obișnuite pentru a adopta un stil de viață trăind, spun ei, „ca un rege și o regină”. Motivația lor nu a fost doar un gest de curaj, ci și dorința de a găsi un loc unde costurile zilnice sunt mult mai accesibile decât în Marea Britanie, relatează Express.

Familia britanică și-a transformat visul în realitate: după ce și-a construit singură o casă în Marea Britanie, a pornit într-o călătorie, reușind să reducă cheltuielile zilnice la jumătate și să trăiască „ca un rege și o regină”. Danielle Booth, fostă angajată a NHS, și soțul ei, Mike, în vârstă de 36 de ani, au descoperit pasiunea pentru călătorii după o excursie cu mașina în Franța, alături de cei doi copii, Emmy și Eli, în 2019.

În anul următor, Mike a folosit experiența sa de tâmplar pentru a construi o casă cu patru dormitoare, intenționând să o vândă și să finanțeze astfel aventurile familiei. După doi ani de economii riguroase și vânzarea bunurilor neesențiale, casa a fost pusă pe piață, iar în aprilie a acestui an familia a pornit într-o călătorie fără întoarcere planificată pe termen scurt.

Prima lor oprire a fost Bangkok, Thailanda, pe 28 octombrie. Danielle povestește că bugetul săptămânal al familiei se situează în jurul a 500 de lire sterline, acoperit din suma obținută din vânzarea casei și din veniturile mici ale afacerii lui Mike din Marea Britanie. Acasă în Bradford, West Yorkshire, Danielle spune că cheltuielile lunare ale familiei erau în jur de 4.500 de lire sterline pe lună.

Fosta angajată a NHS povestește că schimbarea radicală a stilului de viață le-a permis să trăiască „ca un rege și o regină” și mărturisește că se simte mai în siguranță în Thailanda decât s-a simțit vreodată în Marea Britanie.

Danielle susține că mutarea în Asia de Sud-Est le va permite să reducă la jumătate cheltuielile de trai și să le ofere copiilor lor, de 14 și 10 ani, o educație bogată din punct de vedere cultural. Ea explică că suma totală cheltuită pentru călătorii echivalează cu ceea ce plăteau anterior doar pentru ipotecă și facturi în Regatul Unit: „Este jumătate din costul vieții în Marea Britanie”, afirmă ea.

„Este uimitor, în fiecare zi îi spun soțului meu cât de accesibil este totul aici. Mă întreb de ce nu am făcut asta mai devreme”, adaugă Danielle.

Fosta angajată subliniază că cu banii cheltuiți pentru nevoile de bază în Marea Britanie îi permit acum un stil de viață mult mai confortabil: „Poți trăi aici ca un rege și o regină. Diferența de costuri e pur și simplu incredibilă”.

Chiar dacă în Regatul Unit duceau o viață confortabilă, soțul ei era nevoit să muncească constant pentru a susține traiul lor scump: „Mutarea ne-a deschis ochii asupra cât de ridicate sunt prețurile în Regatul Unit. Este chiar înfricoșător cât costă lucrurile de bază comparativ cu ceea ce poți obține în alte locuri”, concluzionează Danielle.

Pe lângă costul ridicat al vieții în Regatul Unit, Danielle a menționat că nivelul în creștere al criminalității și starea actuală a sistemului educațional au influențat decizia familiei de a pleca din țară.

„Fiecare copil este diferit și nu se potrivește întotdeauna cu cerințele școlilor din Marea Britanie. Nu suntem împotriva sistemului britanic, dar credem că există și alte modalități de a învăța. Nu este adevărat că, dacă nu mergi la școală, nu poți avea succes”, a explicat Danielle.

În perioada cât se află în afara țării, Emmy va continua studiile la matematică și engleză printr-un meditator privat online. În paralel, fetele vor explora cultura locală și vor practica sport regulat, integrând aceste activități în rutina lor zilnică.

Danielle a mai subliniat și îngrijorările legate de siguranța copiilor: „Avem o fiică de 14 ani și este înspăimântător. Ne întrebăm dacă am putea să o lăsăm să se deplaseze singură prin oraș, iar răspunsul este nu. Este înfricoșător să lași un adolescent să devină independent, știind cât de multe pericole există. Situația pare să se înrăutățească.”

În prezent, familia de patru persoane se află în Chiang Mai, Thailanda, urmând să călătorească în Singapore, Malaezia, Cambodgia, Vietnam și Japonia. După aproximativ un an, intenționează să se stabilească într-o destinație aleasă împreună.

Danielle mărturisește că decizia de a părăsi Regatul Unit a stârnit reacții în rândul cunoscuților lor. „Mulți ne-au susținut alegerea, dar au existat și cei care au fost surprinși sau chiar sceptici”, spune ea.

„Unii au fost șocați, mai ales când au văzut viața frumoasă pe care o construisem: casa, carierele. Alții s-au întrebat de ce am făcut acest pas. Dar uneori trebuie să încerci să faci ceea ce-ți dorești, pentru că timpul trece atât de repede”, a adăugat Danielle.

Schimbarea a adus însă beneficii pentru familie: „În Marea Britanie, aveam doar o oră pe seară cu copiii, dacă aveam noroc. Acum putem petrece întreaga zi împreună. Ne simțim norocoși și credem că acest stil de viață ni se potrivește”, explică Danielle.

Stresul cotidian a dispărut, iar timpul de calitate a devenit prioritar. „Acasă, era greu să găsim momente în care să fim cu adevărat împreună, mai ales că soțul meu lucra mult. Aici, stresul pur și simplu dispare.”

Singurul regret este distanța față de familie: „Ne lipsește apropierea de rude, pentru că am locuit mereu foarte aproape unii de alții și suntem foarte uniți. În rest, nu ne lipsește nimic din viața pe care am lăsat-o în urmă. Suntem mulțumiți de alegerea noastră și de ceea ce trăim acum”.