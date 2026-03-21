Nicușor Dan, la deschiderea expoziției Brâncuși la Berlin, alături de Macron

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat pe Facebook deschiderea la Berlin a unei expoziții de amploare dedicate lui Constantin Brâncuși, eveniment desfășurat la Neue Nationalgalerie și considerat unul dintre cele mai importante proiecte culturale europene dedicate sculptorului român la 150 de ani de la nașterea acestuia.

Evenimentul de la Berlin este prezentat drept cea mai mare expoziție din Europa dedicată lui Brâncuși și reunește peste 150 de lucrări, documente de arhivă, fotografii și materiale video.

Proiectul cultural este realizat în colaborare cu Centre Pompidou și beneficiază de sprijinul mai multor instituții diplomatice și culturale, inclusiv Ambasada României în Germania și Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin.

În mesajul său, președintele a descris momentul ca fiind unul cu valoare simbolică pentru România. „Este o recunoaștere a valorii noastre, a identității noastre și a contribuției pe care am adus-o lumii”. El a fost însoțit la eveniment de Frank-Walter Steinmeier și Emmanuel Macron.

Expoziția propune o incursiune amplă în opera lui Constantin Brâncuși, incluzând lucrări reprezentative precum „Sărutul”, „Muza adormită” și „Pasărea în spațiu”. Un element central al expoziției este reconstrucția parțială a atelierului său din Paris, considerată esențială pentru înțelegerea procesului său artistic și a modului în care și-a construit limbajul sculptural modern.

În paralel, o altă expoziție dedicată aceluiași an aniversar este găzduită la Roma, la Muzeul Mercati di Traiano, fiind inclusă în programul cultural comun România–Italia. Evenimentul este deschis publicului până la 19 iulie și completează seria manifestărilor dedicate lui Brâncuși la nivel european.

Expoziția de la Berlin, intitulată „Constantin Brâncuși: Originile infinitului”, este curatoriată de Muzeul Național de Artă al României, în parteneriat cu instituții muzeale din România. Proiectul cultural se desfășoară sub patronaj internațional și urmărește promovarea operei sculptorului în context european.

Nicușor Dan a transmis, de asemenea, mulțumiri ambasadelor României din Paris, Berlin și Roma pentru implicarea în organizarea acestor proiecte, subliniind rolul lor în creșterea vizibilității culturii române în Europa și în consolidarea moștenirii artistice lăsate de Brâncuși.