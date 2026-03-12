Guvernul a adoptat bugetul de stat pentru 2026. Documentul va fi trimis în Parlament pentru dezbatere

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Executivul a aprobat în ședința de joi seară toate actele necesare pentru adoptarea bugetului de stat. Documentul urmează să fie transmis Parlamentului vineri dimineață, pentru dezbatere și aprobare.

Șeful Executivului a explicat că, după o zi lungă de discuții și decizii, Guvernul a finalizat pachetul legislativ necesar pentru adoptarea bugetului.

„A fost o zi lungă, dar la finalul acestei zile am adoptat toate proiectele care au permis adoptarea bugetului şi trimiterea la Parlament, mâine dimineaţă, în vederea dezbaterii şi aprobării”, a anunţat premierul Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, bugetul pentru anul 2026 include și unele măsuri economice care vizează veniturile populației, printre care și majorarea salariului minim brut pe economie.

Executivul a aprobat și o schemă de ajutor de stat pentru transportatori, destinată compensării majorării accizei la motorină.

Măsura prevede o compensare de aproximativ 85 de bani pentru fiecare litru de motorină și reprezintă o continuare a schemei existente, care urma să expire la finalul acestei luni.

Autoritățile au decis prelungirea programului până la sfârșitul anului pentru a sprijini sectorul transporturilor în contextul creșterii costurilor cu combustibilul.

În cadrul aceleiași ședințe, Guvernul a adoptat hotărârea prin care salariul minim brut pe țară va fi majorat. Noua valoare va intra în vigoare de la 1 iulie 2026.

„S-a adoptat hotărârea privind creşterea cu 6,8% faţă de valoarea de astăzi a salariului minim brut de bază. De asemenea, a fost adoptată o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorină care este dedicată transportatorilor. A fost o schemă care expira la finalul acestei luni, a fost prelungită până la sfârşitul anului”, a afirmat Ilie Bolojan, joi seară, la finalul şedinţei Executivului în care a fost aprobat bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale pentru anul în curs.

În urma acestei decizii, salariul minim brut va ajunge la 4.325 de lei lunar, față de 4.050 de lei cât este în prezent.

În același timp, Guvernul încearcă să reducă deficitul fără a afecta investițiile, mai ales în condițiile în care anul acesta marchează finalul perioadei de implementare pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Acest an este un an de final de perioadă de absorbție. PNRR se închide pentru toate țările europene la sfârșitul lunii august și, practic, anul acesta bugetele de investiții vor fi mai mari decât anul trecut”, a spus premierul.

Potrivit acestuia, bugetul prevede fonduri pentru susținerea proiectelor realizate de autoritățile locale și pentru cofinanțarea investițiilor finanțate din fonduri europene.

„Proiectele autorităților locale sunt susținute prin cofinanțări importante, în așa fel încât proiectele din PNRR să poată fi finalizate și să nu pierdem bani”, a declarat el.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că proiectul bugetului pentru anul 2026 a fost elaborat într-un moment complicat pentru economie, influențat de instabilitatea piețelor financiare și de evoluția prețurilor la energie și combustibili.

„Bugetul de stat a fost adoptat într-o perioadă complicată, având în vedere turbulențele pe care le vedem pe piețele externe, atât din punct de vedere al dobânzilor, care sunt foarte volatile, dar și din punct de vedere al creșterii prețurilor la combustibil”, a spus Bolojan.

Șeful Executivului a subliniat că una dintre principalele direcții ale bugetului este corectarea dezechilibrelor din finanțele publice și readucerea deficitului pe un traseu de scădere.

„Este primul pas important prin care reintrăm în traiectoria pe care România și-a asumat-o acum trei-patru ani pentru reducerea deficitului după derapajul pe care l-am avut în anii trecuți”, a declarat el.

Ilie Bolojan a reiterat că una dintre reformele vizate de Executiv este diminuarea cheltuielilor administrative ale statului, atât la nivel central, cât și local.

„Avem o reducere prevăzută de aproximativ 10% în administrația din România, atât în administrația centrală cât și în cea locală. Va fi o provocare în perioada următoare să reducem aceste cheltuieli”, a afirmat Bolojan.

Premierul a explicat că economiile rezultate ar trebui să fie direcționate către domenii esențiale și către proiecte de investiții.

„Prin reducerea cheltuielilor de bază și prin redistribuirea de personal acolo unde este supradimensionat, sumele eliberate trebuie direcționate către servicii de bază, cum sunt educația și sănătatea, sau către zona de investiții”, a explicat premierul.

În final, șeful Guvernului a susținut că bugetul pentru 2026 a fost construit pe estimări prudente privind evoluția economiei și a inflației.

„Acest buget, având predicții moderate atât din punctul de vedere al creșterii economice, cât și al reducerii inflației, asigură un sistem în care avem predictibilitate în zona economică”, a spus Bolojan.

Premierul a adăugat că măsurile incluse în buget, alături de programele de relansare economică și de simplificarea procedurilor administrative, ar trebui să contribuie la consolidarea economiei în perioada următoare.

„Prin pachetul de relansare și prin simplificarea administrativă putem crea condiții pentru ca economia României să fie reașezată pe baze economice cât mai corecte, astfel încât în anii următori să putem avea creștere și condiții mai bune pentru România”, a conchis Ilie Bolojan.