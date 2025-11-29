Repetiții pentru Parada Națională de 1 Decembrie. Restricții de circulație în Capitală

În zona Arcului de Triumf, militarii desfășoară sâmbătă repetiția generală pentru Parada Națională de 1 Decembrie, în intervalul orar 09.00-12.00. La paradă vor participa peste 2.900 de militari, tehnică militară și 45 de aeronave, potrivit Ministerului Apărării. Pentru buna desfășurare a ceremoniei, Brigada Rutieră București va institui restricții de trafic și va informa conducătorii auto asupra măsurilor pe arterele care converg către piața Arcul de Triumf, unde vor fi trase 21 de salve de tun.

Sâmbătă, 29 noiembrie, la Arcul de Triumf va avea loc repetiţia generală pentru Parada Naţională de 1 Decembrie. Anul acesta, peste 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor vor participa, cu 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 în expoziţie statică, şi 45 de aeronave.

La paradă vor defila şi 240 de militari străini, din Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum şi din ţările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României. Evenimentul va începe luni, 1 Decembrie, la ora 11.00, în Piaţa Arcul de Triumf.

Brigada Rutieră Bucureşti va institui măsuri pentru asigurarea fluenţei în trafic şi informarea conducătorilor auto asupra restricţiilor rutiere pe arterele care converg către Piaţa Arcul de Triumf, pentru zilele de 29 noiembrie şi 1 decembrie, potrivit Ministerului Apărării.

Antrenamentele cu aeronave militare se vor desfăşura între 26 şi 29 noiembrie în judeţul Ilfov, în Bucureşti şi Alba Iulia, cu respectarea măsurilor de siguranţă aeriană şi reducerea impactului fonic. În timpul repetiţiei şi al paradei, vor fi trase 21 de salve de tun, iar ministerul face apel la înţelegerea cetăţenilor pentru nivelul ridicat de zgomot.

Luni, 1 Decembrie, Drapelul naţional va fi arborat în toate instituţiile militare, iar la bordul navelor maritime şi fluviale se va ridica Marele Pavoaz. În zona Arcului de Triumf din Bucureşti va fi amplasată o expoziţie de tehnică militară, care va putea fi vizitată după încheierea ceremoniei oficiale, până la ora 14.30.

În garnizoanele cu mari unităţi, reprezentanţii Armatei României vor participa, cu sprijinul autorităţilor locale, la organizarea şi desfăşurarea ceremoniilor militare şi religioase. Militarii aflaţi în teatrele de operaţii şi în misiuni externe vor participa la activităţi specifice dedicate Zilei Naţionale.