Războiul din umbră al Rusiei. De la pachete-capcană la pregătirea unui posibil conflict cu Europa. Analiză Financial Times

Războiul din umbră. În ultimii doi ani, Europa a fost scena unei serii de incidente care nu aveau aparent nici o legătură: incendii „misterioase” în depozite logistice, tentative de sabotaj pe căile ferate, atacuri asupra centrelor comerciale, drone care pătrund neanunțate în spațiul aerian al statelor NATO. Mult timp, aceste episoade au fost tratate ca fapte izolate, legate cel mult de criminalitate organizată.

O analiză recentă a Financial Times și evaluările serviciilor de informații occidentale arată însă un tablou mult mai îngrijorător: un veritabil război hibrid dus de Rusia împotriva Europei.

Un punct de cotitură a fost reprezentat de complotul cu colete DHL din vara lui 2024. Dispozitive incendiare sau explozive ascunse în colete comerciale au fost descoperite în hub-uri logistice din Marea Britanie, Germania și Polonia. Puterea lor ar fi fost suficientă pentru a doborî un avion de marfă, iar anchetele ulterioare au arătat că grupul implicat mai deținea încă multe kilograme de exploziv, menite, potrivit serviciilor de securitate, să fie folosite împotriva zborurilor către SUA

Aceste incidente nu sunt excepții. Baze de date independente și analize strategice arată o creștere a numărului de acte de sabotaj atribuite Rusiei după 2022: incendii deliberate, tentative de distrugere a infrastructurii feroviare, atacuri asupra depozitelor de combustibil, asupra cablurilor submarine sau a rețelelor de energie.

În multe cazuri, autorii direcți sunt persoane fără profil „clasic” de agent: mici infractori, imigranți, indivizi recrutați online și plătiți în criptomonede, ceea ce oferă Moscovei un grad ridicat de negare plauzibilă.

Pentru serviciile de informații europene, mesajul este clar: nu este vorba de violență oportunistă, ci de o campanie coordonată de testare a vulnerabilităților. Conform surselor citate de FT, agenți ruși folosesc intermediari și „recruți de unică folosință” pentru a cartografia punctele slabe ale infrastructurii. De la noduri feroviare, poduri, depozite logistice, la stații de transformare și centre de date.

Conceptul amintește de doctrina sovietică de „recunoaștere prin luptă” (Разведка боем): prin lovituri limitate și aparent neconectate, adversarul este forțat să-și dezvăluie procedurile de răspuns, timpii de reacție, zonele nepregătite. În versiunea secolului XXI, aceste lovituri iau forma unor incendii „accidentale”, a unor avarii tehnice sau a unor atacuri cibernetice atribuite unor grupări criminale.

Evaluările strategice occidentale sugerează că o parte dintre aceste operațiuni se încadrează într-un plan pe termen lung, care vede un posibil conflict deschis cu NATO în jurul anului 2029. Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă acum poate fi văzut ca o fază de pregătire: identificarea țintelor critice, calibrarea reacției occidentale și erodarea graduală a încrederii publice în capacitatea statelor europene de a-și proteja cetățenii.

Răspunsul european a fost, până acum, fragmentat și adesea ezitant. Există mai multe motive.

În primul rând, problema atribuirii. Atunci când un incendiu izbucnește într-un depozit sau când un sabotaj minor afectează o linie ferată, este greu de demonstrat rapid că în spate se află un serviciu de informații străin. Lanțurile de recrutare, intermediari, „angajări” pe Telegram, plăți opace, sunt concepute tocmai pentru a blura legătura cu Moscova. În lipsa unei dovezi judiciare incontestabile, guvernele ezită să califice oficial incidentul drept „act de agresiune” din partea unui stat.

În al doilea rând, cadrul juridic este insuficient adaptat. Legislațiile naționale tratează multe dintre aceste acțiuni ca pe infracțiuni de drept comun – incendiere, vandalism, terorism, nu ca episoade ale unui conflict hibrid între state. Rezultatul este că sancțiunile sunt adesea modeste, iar instrumentele speciale, de la înghețarea de active până la expulzarea diplomaților, sunt activate rar și cu întârziere.

În al treilea rând, există divergențe politice și instituționale. NATO, UE și statele membre au percepții diferite asupra pragului la care un act de sabotaj devine atac împotriva alianței. Deși șefii MI6 și CIA au avertizat încă din 2024 asupra unei „campanii nesăbuite de sabotaj” purtate de Rusia în Europa, reacția comună a rămas limitată la condamnări verbale și la întărirea discretă a protecției unor obiective sensibile.

Polonia ilustrează cel mai bine gravitatea fenomenului. Investigațiile deschise după sabotaje succesive pe liniile ferate – inclusiv pe ruta Deblin–Varșovia, esențială pentru transportul de ajutor către Ucraina – sunt instrumentate explicit sub acuzații de terorism și legături cu serviciile ruse. Varșovia susține că se confruntă cu o formă de „război hibrid” în care arsonul, atacurile cibernetice și operațiunile de influență fac parte din aceeași strategie de destabilizare.

Această abordare mai dură contrastează cu reținerea altor capitale europene, unde teama de escaladare, dependențele energetice sau calculele politice interne determină adesea o atitudine mai prudentă. Rezultatul este o asimetrie a descurajării: Moscova testează limitele în statele considerate mai vulnerabile sau mai divisionate.

În fața acestei campanii de sabotaj, Europa are de ales între a trata fiecare incident ca pe o „ciudățenie” izolată sau a-l vedea drept parte a unei strategii coerente de război hibrid, scrie Financial Times. Și de a lua câteva măsuri rapide. În primul rând, clarificarea pragurilor de răspuns. NATO și UE trebuie să stabilească, explicit, la ce nivel cumulativ de atacuri sabotoare se consideră că este depășit pragul unui „act armat” în sensul Articolului 5 sau al clauzei de solidaritate europene. Ambiguitatea actuală este un stimulent pentru Moscova.

Apoi, integrarea sabotajului în conceptul de terorism de stat. Când obiectivele sunt civili, infrastructură critică și transport, iar motivația este politică, diferența factuală față de terorism este minimă. O calificare juridică mai fermă ar permite sancțiuni mai dure și instrumente de urmărire penală transfrontalieră.

Contracararea „gig economy-ului de spionaj”. Recrutarea de executanți prin platforme online impune o cooperare nouă între autoritățile de securitate, instituțiile financiare și operatorii de infrastructură digitală. Urmărirea plăților opace și a recrutării online trebuie să fie o prioritate la nivel european.