Călin Hentea avertizează asupra războiului hibrid și propagandei ruse în România. Cazul Georgescu, unul clasic

Călin Hentea, expert în operațiuni informaționale și psihologice, atrage atenția, într-un interviu pentru News.ro, asupra unui război hibrid purtat împotriva României, exemplificat de cazul Călin Georgescu. Potrivit specialistului, agenți de influență pro-ruși și susținători ai ideilor suveraniste au exploatat vulnerabilitățile populației prin propagandă subtilă, cu efect emoțional semnificativ asupra electoratului.

Călin Hentea definește războiul hibrid ca „un conflict interstatal nedeclarat, desfășurat coordonat pe multiple planuri: politic, militar, diplomatic, economic, financiar, mediatic și cibernetic”. Expertul explică cum cazulCălin Georgescu este un exemplu clasic de agresiune hibridă, în care propaganda a fost camuflată sub argumente naționaliste, suveraniste și religioase, vizând emoțional audiența românească.

Potrivit lui Hentea, România este atacată simultan de agenți de influență pro-ruși, care încearcă destabilizarea, și de agenți ai SUA și UE, care protejează interesele aliate. Posturile media locale pot funcționa uneori ca agenți de influență, consolidând propaganda prin mesaje subtile, dar coordonate.

Între 2020 și 2024, apariția partidelor suveraniste și de extremă dreapta a fost interpretată de Călin Hentea drept rezultatul intervențiilor externe, care au exploatat frustrările populației. Mesajele propagandistice au fost multiplicate pe TikTok, Facebook și Twitter, vizând segmente mai vulnerabile, cu educație și cultură digitală mai scăzută.

Războiul hibrid nu se limitează la mediul online. Operațiuni precum incursiuni de drone, declarații ale oficialilor ruși și presiuni economice completează arsenalul agresiunii. Hentea subliniază că obiectivul principal este divizarea Uniunii Europene și exploatarea tensiunilor interne ale statelor membre, inclusiv România.

Călin Hentea explică că serviciile secrete românești știu cine sunt agenții de influență străini, însă prezența susținătorilor ideilor suveraniste în interiorul structurilor permite supraviețuirea acestora. „Cazul Călin Georgescu este un exemplu de manual al agresiunii hibride desfășurate subtil, sub radarul publicului”, afirmă Hentea.

Expertul detaliază modul în care atacurile hibride se bazează pe un sâmbure de adevăr, manipulat pentru a obține un impact emoțional asupra audienței-țintă. Aceasta este selectată pe baza vulnerabilităților educaționale și sociale.

Hentea recomandă intervenția Serviciului Român de Informații și educarea publicului pentru a contracara efectele propagandei și manipulării. În contextul alegerilor din Republica Moldova, specialistul avertizează că succesul partidelor pro-ruse ar putea schimba radical coordonatele războiului hibrid, cu impact direct asupra securității României și a stabilității regionale.