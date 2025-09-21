Stop propagandei ruse. Platformele online sunt sub presiune

Doi senatori americani au cerut vineri Meta și Alphabet, compania mamă a Google, să ia măsuri urgente pentru a preveni folosirea platformelor lor în campanii pentru propaganda rusă și finanțare politică susținute de Moscova înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie.

Scrisorile transmise companiilor tech vin în contextul avertismentelor președintei Maia Sandu, care a atras atenția că Federația Rusă încearcă să influențeze scrutinul prin mesaje antidemocratice.

Cei doi senatori implicați sunt Jeanne Shaheen, democrată din statul New Hampshire și membră de rang înalt a Comisiei pentru Relații Externe a Senatului SUA, și Thom Tillis, republican din Carolina de Nord, participant în parteneriatul dintre statul american și Republica Moldova.

În scrisorile transmise Meta și Alphabet, aceștia au subliniat că „implicarea în perioada preelectorală este esențială” și că platformele trebuie să fie utilizate responsabil.

În mesajul adresat lui Mark Zuckerberg, senatorii au solicitat expres ca oligarhul sancționat Ilan Șor să nu mai folosească Facebook și Instagram pentru a răspândi propagandă.

„Vă îndemnăm să faceți tot ce vă stă în putere pentru a vă asigura că oligarhul sancționat Ilan Șor nu mai poate folosi platformele voastre pentru a răspândi propagandă”, au transmis Shaheen și Tillis.

Pe partea de Google, senatorii au atras atenția că pe YouTube au fost deja lansate „campanii masive de publicitate” susținute de Rusia.

„Președinta Maia Sandu a avertizat deja că Federația Rusă vrea să controleze Republica Moldova și are un plan de a folosi platformele online pentru a răspândi mesaje antidemocratice”, au menționat senatorii în scrisoarea lor.

Organizația WatchDog.MD a identificat 146 de pagini anonime asociate lui Ilan Șor, prin care ar fi fost cumpărate reclame politice, estimând că în total peste 2.000 de pagini de pe Facebook sunt controlate de Kremlin.

Senatorii au subliniat că, deși Moldova este o țară mică, astfel de campanii pot avea un impact disproporționat.

„Din păcate, într-o țară mică, o astfel de campanie poate avea un impact disproporționat. Implicarea în perioada preelectorală este esențială pentru ca alegerile să nu fie doar libere, ci și corecte (…) În ciuda sancțiunilor, Ilan Șor a cheltuit aproximativ 546.000 de dolari pe reclame Facebook între 2022 și 2024”, au scris senatorii. O investigație recentă a Ziarului de Gardă arată că o „armată digitală” coordonată de Blocul „Victorie” a difuzat mesaje anti-UE și anti-Sandu pe rețelele sociale, primind instrucțiuni și plăți „direct de la Moscova”.

Rețeaua a promovat chiar și pe fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu, după ce acesta a fost reținut pentru audieri la București.

Această presiune vine într-un context în care transparența și corectitudinea alegerilor devin esențiale pentru securitatea democratică a Republicii Moldova.

Senatorii americani au concluzionat că implicarea companiilor tech nu este doar o responsabilitate morală, ci și o măsură practică pentru prevenirea ingerințelor externe.