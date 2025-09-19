Călin Georgescu, suspendat din funcția de lector la Universitatea Politehnica din Pitești, după trimiterea în judecată

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost suspendat din funcția de lector de la Universitatea Politehnica din Pitești. Decizia, luată de consiliul de administrație, a venit după ce acesta a fost trimis în judecată pentru constituirea unei grupări care ar fi urmărit răsturnarea ordinii constituționale din România.

Georgescu a fost suspendat din funcția de lector de la Universitatea Politehnica București - Centrul Universitar Pitești. Decizia a fost luată de consiliul de administrație, după ce Georgescu a depus o cerere în acest sens, motivată de problemele sale cu legea.

Consiliul a decis ca contractul de muncă al fostului candidat la președinție să rămână suspendat până la clarificarea situației sale juridice, respectiv până la soluționarea dosarelor în care a fost trimis în judecată. Articolul 52, litera C din Codul Muncii obligă instituția să ia această măsură până la încheierea dosarelor și a acuzațiilor penale în care este inculpat.

El preda la Facultatea de Inginerie a Mediului, unde susținea cursuri pentru studenții din anii terminali.

Surse din instituție au declarat pentru Gândul că specializarea la care preda Georgescu are deja un număr tot mai mic de studenți, fiind înscriși doar 23 în anii III și IV.

Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru transmiterea de informații false. La 4 august, Parchetul ÎCCJ a schimbat încadrarea juridică a dosarului, de la instigare la tentativă la aceste fapte, la complicitate și comunicare de informații false în formă continuată.

În același dosar, au fost trimiși în judecată mercenarul Horațiu Potra - pentru care există un mandat de arestare preventivă în lipsă - și alți 20 de inculpați. Parchetul ÎCCJ a transmis că „urmarea imediată a acțiunilor inculpaților a constat în punerea în pericol a securității naționale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituțională”.

Procurorii arată că, după anularea alegerilor prezidențiale de către CCR, Georgescu s-a întâlnit „în condiții de clandestinitate” cu Potra, cunoscut pentru activitatea sa în zone de conflict și implicarea în recrutare și instruire paramilitară.