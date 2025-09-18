Fostă judecătoare, acuzații pentru Alex Florența în cazul Călin Georgescu

Lăcrămioara Axinte, fostă judecătoare și susținătoare a reluării alegerilor anulate, susține că lui Călin Georgescu i s-au încălcat drepturile prin conferința de presă susținută de Alex Florența.

Declarațiile făcute de procurorul general al României, Alex Florența despre dosarul lui Călin Georgescu și implicarea Rusiei în influențarea alegerilor prezidențiale din 2024 au stârnit o reacție dură din partea fostei judecătoare din Botoșani.

Aceasta susține că Florența ar fi încălcat Legea 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, iar intervenția sa publică reprezintă „o manifestare politică inadmisibilă” într-un stat de drept.

Invitată la Realitatea Plus, Axinte a afirmat că procurorul general nu avea voie să prezinte public detalii dintr-un dosar aflat pe masa judecătorilor.

„Acest procuror general, Alex Florența, a încălcat Legea 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Le este interzis procurorilor să-și exprime convingerile lor politice sau să participe la activități cu caracter politic. Acea conferință de presă a fost o manifestare politică. Este inadmisibil ca, într-un stat de drept, procurorul general să vină să prezinte public un dosar care se află pe masa unui judecător”, a spus fosta magistrată.

Ea a adăugat că, prin declarațiile sale, Florența ar fi transmis publicului ideea că Călin Georgescu este vinovat înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive:

„Nu se poate ca tu, procuror, să vii deja și să induci opiniei publice ideea că persoana este vinovată. Ceea ce a spus procurorul general sunt simple invenții, care nu au nicio legătură cu realitatea și nu sunt probate de nimic cu intervenția Rusiei în procesul electoral din România.”

În conferința de presă, procurorul general a prezentat concluziile anchetei legate de tentativele de destabilizare din decembrie 2024, odată cu anularea primului tur al alegerilor prezidențiale.

Florința a afirmat că România a fost ținta unei campanii hibride, desfășurate de Federația Rusă, în context electoral.

„Războiul hibrid, prin comparaţia cu războiul tradiţional, care este mult mai evident, este mult mai perfid, dar cu rezultate de influenţare a modului de derulare a vieţii social-economice a unui stat mult mai ample”, a explicat acesta.

El a precizat că atacurile s-au manifestat prin:

atacuri cibernetice asupra instituțiilor și companiilor românești,

campanii de micro-targetare a populației,

dezinformare și propagandă,

acțiuni de destabilizare a ordinii publice.

Procurorul general a menționat și faptul că, începând cu 27 noiembrie 2024, a fost identificată o intensificare a campaniei de promovare a unui candidat independent la prezidențiale, desfășurată pe grupuri extremiste și conspiraționiste din mediul online.

Potrivit acestuia, peste 40 de grupuri cu un total de peste 1,3 milioane de membri ar fi fost implicate în răspândirea de mesaje instigatoare la ură și violență, multe generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Este o inflaţie de astfel de mesaje în zona online, create cu inteligenţa artificială, lucru care dovedeşte un comportament absolut artificial, dar care generează o tensiune şi o stare de efervescenţă în rândul colectivităţilor”, a explicat Florența.

Alex Florența a susținut că acest tip de narative „corespund tiparului acțional al Federației Ruse”, fenomen observat și în alte state din regiune, precum Republica Moldova și Georgia.

„Au fost utilizate canale de propagandă pro-ruse, ferme de troli, conturi false și rețele de boți. Acestea sunt instrumente prin care se amplifică artificial vizibilitatea unui anumit conținut”, a spus el.