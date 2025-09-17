Ministrul Justiției: Nu există informații exacte despre locul în care se află Horațiu Potra
- Andreea Răzmeriță
- 17 septembrie 2025, 18:00
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, la Antena 3, că nu există informații precise privind locul în care se află mercenarul Horațiu Potra. Potra, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, este implicat într-un dosar privind destabilizarea ordinii constituționale, alături de fostul candidat la Președinție, Călin Georgescu, și alți 20 de inculpați.
Ministrul Justiției despre locația lui Potra
Ministrul Justiției a precizat miercuri, la Antena 3, că autoritățile române au „mai multe indicii” despre locul unde s-ar afla Horațiu Potra, dar că în prezent nu există date confirmate. Marinescu a explicat că Ministerul Justiției desfășoară activități de cooperare judiciară internațională atunci când este sesizat și că Parchetul și structurile dețin informații suplimentare.
Potra este trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni cu materiale explozive efectuate fără drept și instigare publică.
Planurile gândite de mercenarul Potra
Anchetatorii au precizat că, în dimineața de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit cu mercenarul Potra la un complex de echitație din Ciolpani, Ilfov, pentru a planifica acțiuni subversive. Grupul paramilitar, format din 21 de persoane, urma să desfășoare proteste violente în București, echipat cu cuțite, topoare, bastoane telescopice, pistoale și materiale pirotehnice cu potențial exploziv.
Planul urmărea deturnarea manifestațiilor pașnice și punerea în pericol a ordinii constituționale, prin intimidarea populației. În noaptea de 7 spre 8 decembrie, poliția a instituit filtre în mai multe localități din Ilfov și Dâmbovița, precum și în București, pentru a preveni incidentele și a descoperi materialele periculoase.
Ministrul Justiției despre demersurile autorităților pentru prinderea lui Potra
Întrebat dacă există informații despre posibilitatea ca Potra să se afle în Dubai sau să fi cerut azil în Rusia, ministrul a răspuns că autoritățile au doar indicii, dar nu date concrete. Marinescu a explicat că statul român acționează instituțional prin forțe de ordine și de cooperare judiciară, pentru a identifica locația exactă a mercenarului.
Anterior, procurorul general Alex Florența afirmase că nu există elemente concrete despre poziția lui Potra, dar că există date care sugerează că ar putea încerca să obțină azil politic în Federația Rusă.
