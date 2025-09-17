Ministrul Justiției: Nu există informații exacte despre locul în care se află Horațiu Potra

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, la Antena 3, că nu există informații precise privind locul în care se află mercenarul Horațiu Potra. Potra, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, este implicat într-un dosar privind destabilizarea ordinii constituționale, alături de fostul candidat la Președinție, Călin Georgescu, și alți 20 de inculpați.

Ministrul Justiției a precizat miercuri, la Antena 3, că autoritățile române au „mai multe indicii” despre locul unde s-ar afla Horațiu Potra, dar că în prezent nu există date confirmate. Marinescu a explicat că Ministerul Justiției desfășoară activități de cooperare judiciară internațională atunci când este sesizat și că Parchetul și structurile dețin informații suplimentare.

Potra este trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni cu materiale explozive efectuate fără drept și instigare publică.