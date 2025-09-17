Cum recruta Horațiu Potra tineri pentru a lupta ca mercenari în Congo

Parchetul General i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și Horațiu Potra, marți, 16 septembrie, într-un dosar privind tentativa de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale. În același dosar se regăsesc stenograme care arată modul în care Horațiu Potra recruta cetățeni români pentru a participa ca mercenari în Congo și alte state africane, coordonând misiuni și oferind instrucțiuni celor dispuși să se alăture rețelei sale.

Înregistrările convorbirilor dintre Horațiu Potra și diferite persoane care îl contactau pentru a se alătura echipei sale arată că liderul mercenarilor, implicat în 2024 în mediul politic în calitate de „bodyguard al lui Călin Georgescu”, ar fi preferat ca aceste discuții să se desfășoare prin canale greu de monitorizat, cum ar fi WhatsApp.

Într-una dintre conversațiile anexate dosarului, un tânăr de 20 de ani îl contactează pe Potra pentru a se înrola ca mercenar. Potra pune accent pe pregătirea militară a interlocutorului: „Am întâlnit mulți care știu să tragă, dar vreau să știu dacă stăpânești tactici de ambuscadă și dacă te poți organiza.”

Pe 18 decembrie 2024, la ora 16:44, Horațiu Potra, localizat în Mediaș, județul Sibiu, a fost contactat de un tânăr de 20 de ani, Pătru Rareș, care și-a prezentat experiența de luptător de K1 și competențele de tragere: „Sunt vânător… am o condiție fizică foarte bună, știu să trag bine cu arma”.

Potra i-a răspuns că recrutările se desfășoară prin alte canale și i-a cerut să trimită un mesaj pe WhatsApp: „Vă dau un număr unde să sunați, la recrutări, că nu mă ocup eu”.

În discuție, Potra a subliniat importanța pregătirii militare și a experienței tactice: „Ai mai fost în vreun conflict? Știi să te organizezi? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?” Totodată, el a arătat că preferă ca astfel de convorbiri să nu aibă loc pe telefonul obișnuit, considerând că pot fi monitorizate: „Telefoanele îs ascultate… n-avem nimic de ascuns, dar prefer să nu avem discuții d-astea aici. Mulțumesc!”

Pe 20 decembrie 2024, Horațiu Potra a fost contactat de un bărbat din Timișoara, Nicolae Popa, care și-a prezentat trecutul militar și experiența de intervenție în timpul revoluției. Bărbatul a subliniat că dorește să-l sprijine pe Potra în cauza internă.

„Să taie tot cancerul și suntem câțiva băieți care știm bine ce-a fost, din ’89 până inclusiv în ziua de azi.” Potra a răspuns neutru, confirmând discuția și stabilind întâlnirea: „Ne-om întâlni cândva. Bine.” a precizat acesta.

În timpul convorbirii, cei doi au discutat și despre monitorizarea comunicărilor, Potra precizând că apelul pe numărul obișnuit este înregistrat: „Știți că sunt înregistrate tot”, iar interlocutorul a replicat că nici pe WhatsApp nu are nimic de ascuns.