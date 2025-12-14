International

Netanyahu acuză Australia: Ați turnat gaz pe focul antisemitismului, înainte de atacul de la Sydney

Comentează știrea
Netanyahu acuză Australia: Ați turnat gaz pe focul antisemitismului, înainte de atacul de la SydneySursă foto: X..con
Din cuprinsul articolului

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a criticat dur guvernul australian, afirmând că acțiunile acestuia "au turnat gaz pe focul antisemitismului",înainte de atacul armat de la Sydney, soldat cu 11 morți în timpul unei sărbători evreiești, potrivit AFP.

Netanyahu critică Australia pentru decizia de a recunoaște statul palestinian

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că guvernul australian „a turnat gaz pe focul antisemitismului” înainte de atacul armat de la Sydney, soldat cu 11 morți în timpul unei sărbători evreiești. Comentariul său a fost făcut în contextul criticilor privind protecția comunității evreiești.

Netanyahu a precizat că, în urmă cu trei ani, a trimis o scrisoare prim-ministrului Anthony Albanese în care avertiza că politica Canberrei riscă să alimenteze antisemitismul. Referirea sa vizează decizia Australiei de a recunoaște statul palestinian, anunțată în august.

Premierul israelian condamnă tăcerea liderilor în fața antisemitismului

Prim-ministrul israelian a afirmat că „antisemitismul este un cancer care se propagă atunci când liderii rămân tăcuţi şi nu acţionează”, într-un discurs televizat susţinut cu prilejul unui eveniment din sudul Israelului.

O nouă pensie, prin înscriere automată. Cum funcționează sistemul
O nouă pensie, prin înscriere automată. Cum funcționează sistemul
Judecători și procurori pensionați, alături de protestul USR - Rezist. De la „Completul negru” la DNA Ploiești. Lista completă
Judecători și procurori pensionați, alături de protestul USR - Rezist. De la „Completul negru” la DNA Ploiești. Lista completă
Atacator, Sydney

Atacatorul din Sydney. Sursa foto: Platforma X

Duminică, doi indivizi au deschis focul asupra mulțimii care celebra sărbătoarea Hanuka pe plaja Bondi din Sydney, provocând moartea a 11 persoane și rănirea altor 29, potrivit autorităților australiene.

Unul dintre atacatori a fost dezarmat de un bărbat

Poliția din statul New South Wales a indicat că unul dintre autori a fost ucis, iar celălalt, rănit, se află în stare gravă. Un videoclip distribuit pe rețeaua X a arătat un bărbat îmbrăcat cu un tricou alb care l-a atacat pe unul dintre agresori, l-a dezarmat și l-a făcut să se retragă. Ulterior, un alt atacator a tras spre el de pe un pod, fără a-l lovi.

Alex Ryvchin, co-director executiv al Consiliului Executiv al Evreilor Australieni, a declarat că comunitatea de evrei este șocată și că, dacă atacul a vizat comunitatea în mod deliberat, amploarea acestuia depășește orice imaginație.

2
0
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:45 - O nouă pensie, prin înscriere automată. Cum funcționează sistemul
17:38 - „Burta de bere” și inima. Ce arată noile studii medicale despre riscul cardiovascular
17:30 - Judecătorii Tribunalului București resping asocierea cu mișcarea USR-Rezist
17:21 - Explozie cosmică fără precedent. Un fenomen misterios a durat peste șapte ore
17:11 - Judecători și procurori pensionați, alături de protestul USR - Rezist. De la „Completul negru” la DNA Ploiești. Lista...
17:02 - „Eroina în robă” taxată dur de Mircea Badea. Acesta demontează„curajul” judecătoarei Raluca Moroșanu: Protocoalele nu...

HAI România!

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Proiecte speciale