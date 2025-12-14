Netanyahu acuză Australia: Ați turnat gaz pe focul antisemitismului, înainte de atacul de la Sydney

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a criticat dur guvernul australian, afirmând că acțiunile acestuia "au turnat gaz pe focul antisemitismului",înainte de atacul armat de la Sydney, soldat cu 11 morți în timpul unei sărbători evreiești, potrivit AFP.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că guvernul australian „a turnat gaz pe focul antisemitismului” înainte de atacul armat de la Sydney, soldat cu 11 morți în timpul unei sărbători evreiești. Comentariul său a fost făcut în contextul criticilor privind protecția comunității evreiești.

Netanyahu a precizat că, în urmă cu trei ani, a trimis o scrisoare prim-ministrului Anthony Albanese în care avertiza că politica Canberrei riscă să alimenteze antisemitismul. Referirea sa vizează decizia Australiei de a recunoaște statul palestinian, anunțată în august.

Prim-ministrul israelian a afirmat că „antisemitismul este un cancer care se propagă atunci când liderii rămân tăcuţi şi nu acţionează”, într-un discurs televizat susţinut cu prilejul unui eveniment din sudul Israelului.

Duminică, doi indivizi au deschis focul asupra mulțimii care celebra sărbătoarea Hanuka pe plaja Bondi din Sydney, provocând moartea a 11 persoane și rănirea altor 29, potrivit autorităților australiene.

Poliția din statul New South Wales a indicat că unul dintre autori a fost ucis, iar celălalt, rănit, se află în stare gravă. Un videoclip distribuit pe rețeaua X a arătat un bărbat îmbrăcat cu un tricou alb care l-a atacat pe unul dintre agresori, l-a dezarmat și l-a făcut să se retragă. Ulterior, un alt atacator a tras spre el de pe un pod, fără a-l lovi.

Alex Ryvchin, co-director executiv al Consiliului Executiv al Evreilor Australieni, a declarat că comunitatea de evrei este șocată și că, dacă atacul a vizat comunitatea în mod deliberat, amploarea acestuia depășește orice imaginație.