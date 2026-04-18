Lucruri interzise în diferite țări care par complet normale în alte state

Lucruri interzise în diferite țări care par complet normale în alte state
Legile diferă de la o țară la alta, iar unele reguli pot părea neobișnuite atunci când sunt comparate cu obiceiurile din alte locuri. Pentru turiști, aceste diferențe pot conta chiar înainte de plecare.

Ouăle Kinder în forma clasică nu sunt permise în Statele Unite

În multe state europene, oul Kinder clasic este un produs obișnuit, vândut de zeci de ani în magazine. În Statele Unite, legislația federală interzice produsele alimentare care conțin obiecte nenutritive în interiorul părții comestibile.

Din acest motiv, varianta tradițională Kinder Surprise, cu jucăria ascunsă în interiorul oului de ciocolată, nu este admisă pe piața americană. Autoritățile americane au avertizat în mod repetat că produsul poate crea un risc de sufocare pentru copiii mici. În schimb, pe piața din SUA se vinde Kinder Joy, unde partea comestibilă și jucăria sunt separate în compartimente distincte.

Ou kinder. Sursa foto: Captură video Youtube

Pixurile laser puternice, restricționate în Australia

Un indicator laser poate părea un obiect banal, folosit la prezentări. În Australia, însă, modelele mai puternice sunt tratate mult mai sever. Australian Border Force arată că laserele de peste 1 mW nu pot fi importate liber, fiind necesară autorizație.

Juniorii de la CSA Steaua au ajuns la spitalul de urgență din Arad cu simptome de toxiinfecţie alimentară
Juniorii de la CSA Steaua au ajuns la spitalul de urgență din Arad cu simptome de toxiinfecţie alimentară
De ce au cuplurile probleme și nu pot avea copii. Părintele Necula dă explicația spirituală
De ce au cuplurile probleme și nu pot avea copii. Părintele Necula dă explicația spirituală

În plus, pentru astfel de bunuri sunt cerute documente care să arate folosirea lor legitimă și, după caz, dovada că persoana este autorizată să le dețină ori să le utilizeze potrivit legii statului sau teritoriului unde vor fi folosite.

Autoritățile australiene justifică aceste restricții prin riscurile pentru vedere, inclusiv prin leziuni oculare și prin situații periculoase care pot apărea atunci când fasciculul provoacă orbire temporară.

Mesele improvizate în anumite locuri din Veneția sunt interzise

A mânca rapid pe treptele unei clădiri sau pe marginea unui canal este un lucru obișnuit în multe orașe. La Veneția, regulile sunt mult mai stricte în anumite zone.

Veneția hoteluri

Veneția hoteluri

Platforma oficială de informare a orașului arată că treptele bisericilor, podurile, fântânile, monumentele și malurile canalelor nu sunt considerate locuri pentru picnic. Tot acolo este precizat că în Piața San Marco, cu excepția barurilor și restaurantelor autorizate, este interzis să stai pentru a consuma mâncare sau băuturi.

Hainele de camuflaj sunt interzise civililor în unele state din Caraibe

Îmbrăcămintea cu model militar este un articol de modă banal în multe state. În unele state din Caraibe, regula este diferită. Informațiile oficiale pentru călători publicate de guvernul britanic arată că în Barbados este ilegal ca orice persoană, inclusiv copiii, să poarte haine de camuflaj.

De asemenea, guvernul Canadei precizează că în Saint Lucia este ilegal ca persoanele care nu fac parte din poliție să poarte astfel de haine ori să aibă obiecte care pot semăna cu echipamente militare. Motivul este evitarea confuziei dintre civili și forțele de ordine sau structurile militare.

22:07 - Doliu în fotbal. A murit Marian Lumînare. Președintele AMFB a fost răpus de boală la 60 de ani
21:52 - Lucruri interzise în diferite țări care par complet normale în alte state
21:41 - Ambasadorul Iranului, convocat de Ministerul de Externe al Indiei, după atacul asupra navelor sale din Strâmtoarea Ormuz
21:29 - Cum se decongelează corect carnea. Care sunt cele mai folosite metode în bucătărie
21:19 - Juniorii de la CSA Steaua au ajuns la spitalul de urgență din Arad cu simptome de toxiinfecţie alimentară
21:13 - Un startup a creat un instrument bazat pe AI care permite conversații cu un „avatar digital al lui Iisus”

Drama domnitorului care s-a sinucis, spusă de unul dintre descendenți
Drama domnitorului care s-a sinucis, spusă de unul dintre descendenți
Istoria primului ziar care a apărut în România, spusă de Florian Ciobanu
Istoria primului ziar care a apărut în România, spusă de Florian Ciobanu
Momentul în care Ion Iliescu s-a resemnat. A știut că pierde marea bătălie din 1996
Momentul în care Ion Iliescu s-a resemnat. A știut că pierde marea bătălie din 1996

